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Alane Dias é cotada para interpretar vilã em novela vertical da TV Globo; saiba qual

A paraense está em fase de negociação para atuar como uma influenciadora digital ambiciosa chamada "Camille" em uma nova produção do Globoplay

Victoria Rodrigues
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A paraense participou do BBB 24. (Foto: Reprodução/ Instagram @alane)

A ex-BBB paraense Alane Dias está sendo cotada para realizar o seu primeiro papel como atriz na novela vertical "Quando o coração entra em campo", que será produzida pelo Globoplay. Por enquanto, a atuação da jovem ainda está em fase de negociação para que ela interprete o papel de Camille, uma influenciadora digital bastante ambiciosa que tentará se aproveitar do sucesso do jogador de futebol Rocca (Isacque Lopes).

Antes de estar estimada para esse novo projeto, a atriz já chegou a fazer teste para participar do elenco de Garota do Momento (2024), mas a negociação não avançou com a empresa. Embora o planejamento não tenha dado certo na época, Alane continuou se dedicando aos estudos artísticos e, no dia 16 de abril, se formou no curso de Teatro pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), no Rio de Janeiro.

Em uma entrevista ao Poddelas, a paraense revelou que antes de entrar no Big Brother Brasil, ela já estava com vistas em alavancar sua carreira como atriz na Globo. "Eu sempre me senti na necessidade de me reafirmar como atriz no programa, para as pessoas entenderem que era algo que já existia há muito tempo na minha vida (...) Mas é inegável que eu entrei pensando no meu pós também", revelou Alane Dias em 2024.

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Sinopse de "Quando o coração entra em campo"

A novelinha vertical "Quando o Coração Entra em Campo" é escrita pelo autor Rodrigo Lassance e possui direção de Adriano Melo, com produção do Globoplay. O enredo contará a história do jogador profissional de futebol Rocca, interpretado pelo ator Isacque Lopes, que é convocado para a Seleção Brasileira, mas acaba se envolvendo em diversos problemas na trama e colocando a própria imagem e carreira em risco.

Em termos de romance, a novela exibirá um triângulo amoroso entre o protagonista, a jovem Dandara (que esteve com ele antes da fama) e Camille (a vilã que tentará seduzir o astro para subir na vida). Além desses personagens, a trama também contará com o técnico fictício do time de futebol Estrela (Babu Santana), que terá a missão de tentar livrar o atleta das diversas enrascadas e acabará encontrando obstáculos no caminho.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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