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Coletivo NoiteSuja abre inscrições para formação e espetáculo Drag em Cametá

O projeto selecionará 10 artistas locais, que receberão uma bolsa-auxílio de mil reais e passarão por duas semanas de formação intensiva para compor o espetáculo teatral "Filhas da NoiteSuja"

O Liberal
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Artistas durante Residência Artística Drag em Soure (Tarcísio Gabriel)

Estão abertas, até o dia 26 de junho, as inscrições para a segunda etapa da Residência Artística Drag Itinerante, que desta vez desembarca em Cametá. Realizada pelo Coletivo NoiteSuja, a iniciativa selecionará 10 artistas para passar por duas semanas de formação intensiva, com direito a uma bolsa-auxílio de mil reais para cada integrante. Ao final do processo, os participantes celebrarão a formação integrando o elenco do espetáculo teatral Drag “Filhas da NoiteSuja”, que será apresentado ao público no último dia do projeto.

A nova fase do projeto ocorre após o sucesso da primeira residência artística, realizada em abril na cidade de Soure, no arquipélago do Marajó.

“Durante a residência, a equipe da NoiteSuja compartilha, desde a história da montação até técnicas de preparação para show, tudo pensando no dia final. Temos contribuições de profissionais locais como maquiadores e artistas da dança, que compartilham suas experiências e dão dicas de como somar no momento do espetáculo”, iniciou Tristan Soledade, drag e diretora artística da residência.

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A produtora executiva, Brigitte Liberté, adiantou que a equipe está empenhada preparando cada detalhe para receber as novas filhas, e que os requisitos são: “Residir em Cametá, ter disponibilidade para 10 encontros e ser uma pessoa dedicada e curiosa pela arte da montação. Além do comprometimento que é fundamental para um grande espetáculo”, disse.

Embora todas as cidades incluídas no itinerário da residência desempenhem papéis fundamentais, Cametá assume uma relevância única durante o mês de junho. Segundo a produção, o município se alinha perfeitamente a uma das pautas centrais trabalhadas pelo coletivo ao longo de todo o ano, mas que ganha ainda mais visibilidade no período: o orgulho LGBTI+. A organização reforça que o público pode esperar uma intensa troca de vivências entre os artistas, potencializada pela forte carga simbólica de Cametá, palco do primeiro casamento civil igualitário do Brasil.

“O público pode esperar uma grande partilha artística, do que vamos levar a partir das nossas vivências de residentes em Belém e região metropolitana, e do que vamos trocar com os artistas locais com as suas próprias experiências nesta cidade tão recheada de cultura e demarcação política no cenário LGBTI+. Então as expectativas são nossas também, quanto produção, do que vamos aprender e levar com a gente desse território e do que será esse resultado final oriundo dessa forte fusão artística intermunicipal”, finalizou.

Em Cametá, as inscrições iniciaram no dia 3 e encerram em 26 de junho, com mais informações na página do @noitesuja no Instagram. Todas as pessoas que tem interesse em vivenciar a arte drag e ter a experiência completa de estrelar em um espetáculo ao lado das outras filhas da NoiteSuja que vão nascer, com os sem experiência prévia, são bem vindas. “Venham com vontade de se jogar, de aprender e bem abertas a partilhas diferentes do convencional. A NoiteSuja não vê a hora de conhecer as novas filhas de Cametá!”, concluiu Brigitte.

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