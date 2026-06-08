Casa de Cultura É Círio Outra Vez lança ciclo gratuito inspirado nas narrativas de fé

A Casa de Cultura É Círio Outra Vez sedia até o dia 12, a programação temática “As narrativas de fé: vozes, sabores e culturas do Círio de Nazaré”, de forma gratuita. Os visitantes a mergulham nas histórias, memórias e manifestações culturais que dão vida a uma das maiores celebrações religiosas do mundo.

Localizada em um casarão histórico na Avenida Nazaré, em Belém, a Casa de Cultura É Círio Outra Vez mantém suas portas abertas ao longo de todo o ano, renovando suas propostas a cada mês. O cronograma do espaço contempla exposições, oficinas práticas, apresentações culturais, vivências imersivas, ações educativas e debates focados na valorização da identidade paraense e do patrimônio simbólico que envolve o Círio.

Tayana dos Santos, curadora do projeto, pontua que a atuação da Casa extrapola a mera salvaguarda da memória religiosa: “Minha relação com Nossa Senhora de Nazaré sempre foi muito profunda. A Casa de Cultura nasce desse mesmo sentimento de gratidão e devoção. Queremos que cada pessoa que entre nesta Casa, tão histórica, se reconheça em alguma história ou em alguma expressão artística seja no teatro, na dança, na literatura, no audiovisual ou até na fotografia. O Círio é feito de grandes símbolos, mas também de gestos anônimos, de promessas, de cuidado, e também de cultura e de arte.”

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O calendário de junho também abre espaço para as variadas expressões culturais integradas ao cotidiano do estado. Entre as atividades programadas, destacam-se as oficinas de biojoias com Helena Bezerra, as oficinas de sabores juninos lideradas por Narinha Tabosa, as oficinas de canto coral conduzidas pelo professor Jeremias Progênio e as oficinas de dança junina sob o comando dos bailarinos Rollon Ho e Thaís Souza.

A grade de atrações traz ainda mostras de toada de boi junino, intervenções artísticas, exibições de vídeos, contação de histórias com o Movimento de Contadores de História da Amazônia (MOCOHAM) e uma festividade especial no encerramento do ciclo, que contará com apresentação de quadrilha junina e casamento na roça.

Diariamente, o público poderá conferir a Exposição Fotográfica “Narrativas de Fé do Círio de Nazaré”, vivenciar a imersão em realidade virtual VR com o Miritiboard, visitar a exposição "Hydro – De Rocha" e desfrutar do espaço de leitura “Bora Ler”.

O grande diferencial da temporada de 2026 está em sua estrutura de funcionamento contínuo. Até o mês de outubro, o casarão passará por reformulações periódicas, apresentando nova ambientação, diferentes eixos temáticos e atrações modificadas a cada edição, mantendo o foco no universo do Círio, na identidade paraense e no folclore regional.

“Nosso desejo sempre foi que essa experiência não se encerrasse em outubro. Eu, que sou baiano, já vivo o Círio há mais de 10 anos e passo o ano inteiro aguardando por esse momento. Foi a partir desse sentimento que criamos uma casa viva, em constante transformação, onde as pessoas possam voltar, revisitar e viver algo novo a cada edição”, destaca Albérico Moura de Góes, diretor da AT Produções.