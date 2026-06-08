Marianna Santos consolida nova fase após protagonismo na Netflix e novos projetos na TV e cinema

Depois de conquistar uma geração de espectadores ainda na infância, Marianna Santos vive hoje um dos momentos mais estratégicos da carreira. Entre protagonismo na Netflix, novos trabalhos na televisão e projetos no cinema, a atriz vem ampliando espaço no audiovisual brasileiro e consolidando uma transição que poucos nomes da nova geração conseguem fazer com naturalidade: sair do universo infantil e seguir relevante em produções de peso.

Conhecida nacionalmente por interpretar Adriana em Carinha de Anjo, Marianna cresceu diante das câmeras e construiu uma trajetória marcada pela continuidade. Ao contrário de muitos jovens talentos que acabam presos a um único personagem, a atriz foi acumulando experiências e ampliando repertório. Em Poliana Moça, viveu Yuna Park, reforçando sua conexão com o público infantojuvenil e fortalecendo seu espaço na televisão.

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Um dos grandes pontos de virada aconteceu com Luz, série original da Netflix em que assumiu o protagonismo. Exibida internacionalmente pela plataforma, a produção apresentou uma Marianna em uma fase mais madura artisticamente, exigindo novas camadas dramáticas e ampliando sua projeção dentro e fora do Brasil. O trabalho ainda rendeu reconhecimento internacional: a atriz venceu o Produ Awards na categoria de Melhor Atriz Protagonista de Série Infantojuvenil.

Ao mesmo tempo, sua trajetória na TV aberta segue em expansão. Além de dar vida à clássica personagem Narizinho em O Picapau Amarelo, adaptação inspirada no universo de Monteiro Lobato, Marianna também passou a ocupar novos espaços na televisão. A atriz vem marcando presença no comando do Domingo Animado, mostrando desenvoltura também como apresentadora e ampliando sua atuação para além da dramaturgia.

No cinema, a artista também acelera novos passos. Após participações em produções como Minha Vida em Marte e Acampamento Intergaláctico, Marianna gravou recentemente o remake brasileiro de O Quarto do Pânico, produção da Sony Pictures. No longa, atua como filha da personagem interpretada por Isis Valverde, reforçando uma fase marcada pela diversidade de projetos e pela presença simultânea na televisão, no streaming e nas telonas.

Com novos trabalhos chegando ao mercado e uma carreira construída sem rupturas bruscas, Marianna entra em uma etapa de consolidação profissional, ampliando presença em diferentes frentes do entretenimento e chamando atenção como um dos nomes em ascensão da nova geração da dramaturgia brasileira.