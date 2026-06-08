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Marianna Santos consolida nova fase após protagonismo na Netflix e novos projetos na TV e cinema

Atriz realiza transição ao sair do universo infantil para novas produções

O Liberal
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Marianna Santos e Isis Valverde são as protagonistas do thriller psicológico Quarto do Pânico (Divulgação)

Depois de conquistar uma geração de espectadores ainda na infância, Marianna Santos vive hoje um dos momentos mais estratégicos da carreira. Entre protagonismo na Netflix, novos trabalhos na televisão e projetos no cinema, a atriz vem ampliando espaço no audiovisual brasileiro e consolidando uma transição que poucos nomes da nova geração conseguem fazer com naturalidade: sair do universo infantil e seguir relevante em produções de peso.

Conhecida nacionalmente por interpretar Adriana em Carinha de Anjo, Marianna cresceu diante das câmeras e construiu uma trajetória marcada pela continuidade. Ao contrário de muitos jovens talentos que acabam presos a um único personagem, a atriz foi acumulando experiências e ampliando repertório. Em Poliana Moça, viveu Yuna Park, reforçando sua conexão com o público infantojuvenil e fortalecendo seu espaço na televisão.

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Um dos grandes pontos de virada aconteceu com Luz, série original da Netflix em que assumiu o protagonismo. Exibida internacionalmente pela plataforma, a produção apresentou uma Marianna em uma fase mais madura artisticamente, exigindo novas camadas dramáticas e ampliando sua projeção dentro e fora do Brasil. O trabalho ainda rendeu reconhecimento internacional: a atriz venceu o Produ Awards na categoria de Melhor Atriz Protagonista de Série Infantojuvenil.

Ao mesmo tempo, sua trajetória na TV aberta segue em expansão. Além de dar vida à clássica personagem Narizinho em O Picapau Amarelo, adaptação inspirada no universo de Monteiro Lobato, Marianna também passou a ocupar novos espaços na televisão. A atriz vem marcando presença no comando do Domingo Animado, mostrando desenvoltura também como apresentadora e ampliando sua atuação para além da dramaturgia.

No cinema, a artista também acelera novos passos. Após participações em produções como Minha Vida em Marte e Acampamento Intergaláctico, Marianna gravou recentemente o remake brasileiro de O Quarto do Pânico, produção da Sony Pictures. No longa, atua como filha da personagem interpretada por Isis Valverde, reforçando uma fase marcada pela diversidade de projetos e pela presença simultânea na televisão, no streaming e nas telonas.

Com novos trabalhos chegando ao mercado e uma carreira construída sem rupturas bruscas, Marianna entra em uma etapa de consolidação profissional, ampliando presença em diferentes frentes do entretenimento e chamando atenção como um dos nomes em ascensão da nova geração da dramaturgia brasileira.

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