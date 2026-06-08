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Rock in Rio 2026: venda geral de ingressos começa nesta segunda (8); veja como comprar

O festival será realizado nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro de 2026, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Gabrielle Borges
fonte

Rock in Rio (Reprodução)

A venda geral de ingressos para o Rock in Rio 2026 começa nesta segunda-feira (8), às 19h, após a pré-venda exclusiva esgotar rapidamente em menos de duas horas. A alta procura já indica que a próxima edição do festival deve repetir o sucesso de anos anteriores, reunindo grandes atrações nacionais e internacionais no Rio de Janeiro.

Na etapa antecipada, realizada na última terça-feira (2), apenas associados do Rock in Rio Club e clientes Itaú puderam garantir entradas. Os primeiros dias em que os ingressos se esgotaram foram 6 e 12 de setembro, datas em que Calvin Harris e Maroon 5 comandam o Palco Mundo. Segundo a organização, os bilhetes ficaram indisponíveis em menos de uma hora.

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O festival ocorre entre os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro de 2026

Pouco depois, também se esgotaram as entradas para os dias 5, 7 e 11 de setembro, que terão como principais atrações Avenged Sevenfold, Elton John e Stray Kids. O festival será realizado nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro de 2026, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Veja como comprar ingressos para o Rock in Rio 2026

Os ingressos estarão disponíveis exclusivamente pela internet, por meio da plataforma oficial de vendas do festival. Para garantir a entrada, o público deve acessar o site, realizar cadastro prévio e entrar na fila virtual antes do horário de abertura das vendas.

Os valores são:

  • R$ 870 (inteira);
  • R$ 435 (meia-entrada);
  • R$ 739,50 para clientes Itaú.

Segundo a organização, não haverá cobrança de taxa de serviço. Cada CPF poderá comprar até quatro ingressos por dia de festival, sendo permitida apenas uma meia-entrada por data adquirida. No caso de pessoas com deficiência, será possível adicionar um ingresso meia-entrada extra destinado ao acompanhante.

Atrações confirmadas

Entre os artistas já anunciados para o Rock in Rio 2026 estão Elton John, Stray Kids, Avenged Sevenfold, Foo Fighters, Calvin Harris e Maroon 5. Com a rápida procura registrada na pré-venda, a recomendação é que os fãs se antecipem para tentar garantir presença no festival logo nos primeiros minutos da venda geral.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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