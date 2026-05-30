Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Rock In Rio 2026 anuncia line-up com Calvin Harris, Black Eyed Peas e mais

O festival ocorre entre os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro de 2026

Estadão Conteúdo
fonte

Cantor Calvin Harris (Foto: Divulgação)

O Rock In Rio 2026 anunciou o line-up completo do festival na noite deste sábado, 30. Entre os nomes internacionais confirmados estão Calvin Harris, Ne-Yo, Black Eyed Peas, Nelly, Halsey e Lola Young.

Já os novos artistas nacionais que foram anunciados são Barão Vermelho (em sua "formação original"), Ivete Sangalo, Jota Quest (com um repertório de músicas de Tim Maia), BaianaSystem, Calema, Marina Sena, Céu, Joelma, Viviane Batidão, Carol Biazin e Joyce Alane.

O festival ocorre entre os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro de 2026.

Rock In Rio 2026: Ingressos

A venda geral de ingressos está prevista para o dia 8 de junho, a partir das 19h.

Haverá uma pré-venda no dia 2, a partir das 12h, para alguns clientes do banco Itaú e para sócios do Rock In Rio Club.

Os ingressos custam R$ 870 por dia de festival (R$ 435 a meia-entrada). Mais informações estão disponíveis no site oficial do Rock In Rio 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

rock in rio

line up
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SAÚDE

Internado, cantor Chrigor é intubado e sedado para realizar exames

De acordo com os boletins divulgados pela companheira do músico e por sua equipe, o quadro clínico é considerado estável, mas ele passará por exames para investigar hemorragia digestiva

30.05.26 11h33

música

Projeto 'Cê Tá Doido' lança novo DVD gravado em posto de combustíveis e confirma festival em Belém

. Os artistas também confirmaram a chegada do "Cê Tá Doido Festival" a Belém

30.05.26 10h46

POSICIONAMENTO

Ana Castela responde Jon Vlogs em live de lançamento e afirma: 'É que eu não faço bet'

Produtor de conteúdo tenta brincar com cantora sobre a sua questão financeira, mas ela responde em live

30.05.26 8h30

'Lei Rouanet é o mecanismo cultural mais sofisticado que existe', diz Margareth Menezes

29.05.26 20h42

MAIS LIDAS EM CULTURA

BELEZA

Musa do Londrina faz ensaio sensual para a revista Sexy

A edição especial de maio terá nove gatas clicadas pelo renomado fotógrafo Davi Borges

17.05.21 14h00

VIRALIZOU

Quem é Túlio Amâncio? Conheça o repórter 'gato' que faz sucesso nas redes sociais

Beleza e carisma do jornalista chamam atenção da web após estreia na GloboNews

04.03.26 11h25

CONHEÇA

Filha da atriz pornô Elisa Sanches também é criadora de conteúdo adulto? Veja aqui!

Gabriela Zito fala sobre carreira e destaca identidade independente

27.07.25 19h27

Cultura

Onde assistir novelas turcas online grátis; veja a lista

Algumas dessas produções que vem ganhando o coração do público brasileiro podem ser acessadas gratuitamente. Confira onde

06.01.25 22h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda