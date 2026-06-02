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Pré-venda para o Rock in Rio 2026 começa nesta terça, 2; saiba como comprar ingressos

A pré-venda permite a compra antecipada das entradas, com condições especiais de pagamento

Estadão Conteúdo

O Rock in Rio 2026 inicia a venda de ingressos a partir desta terça-feira, 2 de abril. A data marca o começo da pré-venda exclusiva para clientes do banco Itaú e sócios do Rock in Rio Club. O festival acontece em setembro e já confirmou nomes como Elton John, Stray Kids, Demi Lovato e Black Eyed Peas.

A pré-venda permite a compra antecipada das entradas, com condições especiais de pagamento. Após esta fase, que se estende até o dia 8 de abril, a venda geral será aberta ao público interessado no evento.

Os ingressos para o Rock in Rio 2026 têm valor de R$ 870 a inteira e R$ 435 a meia-entrada. A comercialização das entradas ocorre exclusivamente pelo site da Ticketmaster.

Rock in Rio 2026: Quem tem direito à pré-venda?

A pré-venda de ingressos é exclusiva para clientes com cartões de crédito emitidos pelo Itaú Unibanco Holding S.A. e membros do Rock in Rio Club. Existem regras específicas para cada grupo:

  • Clientes Itaú: Podem parcelar as compras em até 8 vezes sem juros. O limite é de quatro ingressos por CPF por dia de festival e uma meia-entrada por setor (Gramado ou Comfort Zone). Ao todo, cada CPF pode comprar até dez ingressos. As entradas podem esgotar nesta categoria.
  • Rock in Rio Club: Membros sem cartão Itaú podem parcelar em até 6 vezes sem juros (exceto cartões internacionais). O limite é de dois ingressos por dia e uma meia-entrada por setor. Ingressos do Gramado não esgotam para o Club, mas os da Comfort Zone estão sujeitos à disponibilidade.

Pessoas com deficiência podem adquirir uma meia-entrada adicional para um acompanhante. Além do cartão de crédito, o festival aceita pagamentos via Pix, com prazo de dez minutos para a confirmação da compra após a geração do QR Code.

Rock in Rio 2026: Como comprar ingressos na pré-venda?

A pré-venda está disponível apenas no site da Ticketmaster, com início ao meio-dia desta terça-feira (2) e encerramento na próxima segunda-feira (8). Após a compra, as entradas serão disponibilizadas no aplicativo Quentro.

Rock in Rio 2026: Quando ocorre a venda geral de ingressos?

A venda geral de ingressos para o Rock in Rio 2026 será aberta na próxima segunda-feira, 8 de abril, a partir das 19h. As entradas também serão comercializadas exclusivamente pelo site da Ticketmaster. Mais informações podem ser encontradas no site oficial do Rock in Rio 2026.

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