Imagens Fortes: Jornalista da Globo é atacado por pitbull sem guia e sem focinheira durante passeio

O jornalista e apresentador do telejornal SP2, da TV Globo, José Roberto Burnier, utilizou suas redes sociais para relatar um grave incidente e fazer um alerta sobre responsabilidade civil. Burnier foi vítima do ataque de um cão da raça pitbull enquanto passeava com seus próprios animais de estimação. Na publicação, o âncora compartilhou imagens que mostram os ferimentos provocados pelas mordidas em seus braços e mãos, acompanhadas do desabafo: "O preço da irresponsabilidade".

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Segundo o relato do jornalista de 65 anos, o episódio ocorreu quando ele cruzou com uma mulher que conduzia três cachorros em via pública. O animal mais agressivo do grupo, justamente o pitbull, circulava livremente, sem o uso de qualquer amarra de contenção.

"Essa senhora passeava com três cachorros e justamente o mais perigoso e bravo estava sem guia. Ele avançou e nos feriu, a mim e a uma das minhas cachorras. É lamentável que certos donos de cachorros achem que podem sair na rua sem guia", protestou o apresentador.

No Instagram, Burnier fez questão de ressaltar as exigências da legislação do Estado de São Paulo voltada ao trânsito de animais em espaços públicos. Ele lembrou que as normas são claras e servem para garantir a segurança coletiva:

"É lei estadual: qualquer cachorro, manso ou bravo, pequeno ou grande, treinado ou não, só pode circular nas ruas com guia. E cães bravos, como o pitbull, com focinheira. Mas muitos simplesmente não respeitam a lei. E dá nisso", enfatizou.

Jornalista Burnier é atacado por pitbull (Fotos: Reprodução)

Posteriormente, por meio de um pronunciamento em vídeo, o jornalista atualizou seus seguidores sobre seu estado de saúde. Ele confirmou que precisou buscar socorro médico hospitalar devido à gravidade das lesões, resultando em quatro pontos cirúrgicos em uma das mãos, além de curativos diversos nos braços. "Está tudo bem agora, vida que segue, vamos ver se as pessoas têm um pouco mais de responsabilidade", concluiu, demonstrando tranquilidade apesar do susto.

Com uma sólida trajetória no jornalismo da TV Globo, onde atua há mais de 30 anos, José Roberto Burnier assumiu o comando do SP2 em 2022. Anteriormente, o profissional teve passagens marcantes pela assessoria de reportagem especial e pela ancoragem de programas do canal por assinatura GloboNews, como o GloboNews em Ponto e o Conexão GloboNews.