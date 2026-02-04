Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Imagens fortes! Pitbull escapa de casa, ataca garis e decepa parte do dedo de trabalhador

No vídeo, é possível ver que o cachorro escapou quando uma menina abriu o portão da residência ao sair.

O Liberal

Um cachorro da raça Pitbull atacou dois funcionários da coleta de lixo, de 24 e 29 anos, na última segunda-feira (2), na Rua José Menino, no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo. Um dos trabalhadores sofreu a perda de metade de um dedo da mão após a mordida do animal, que fugiu de uma residência.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que os homens realizavam a coleta de lixo na rua, quando o Pitbull escapou de uma das casas, avançando sobre eles. A tutora do animal relatou à Polícia Militar que o portão da residência ficou aberto por "alguns instantes", permitindo a fuga do cão.

VEJA MAIS

image IML emite laudo inicial e revela causa da morte de homem atacado por leoa; veja qual é
Gerson de Melo Machado, de 19 anos, invadiu o recinto do animal no Parque Arruda Câmara (Bica), em João Pessoa, Paraíba

image Polícia Civil de SP apura se bebê de 11 meses estava morto antes de ser atacado por pitbull

Atendimento e investigação policial

Após o ataque, a tutora conseguiu conter o animal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para a ocorrência. Um dos coletores foi levado para atendimento médico pelos Bombeiros, enquanto Anderson recebeu cuidados imediatos pela lesão na mão, sendo o mais afetado pelo incidente. O caso foi registrado no 26° Distrito Policial (Sacomã) e está sob investigação policial para apurar as circunstâncias exatas do ocorrido. 

Legislação sobre cães da raça Pitbull

A legislação atual exige que cães da raça Pitbull utilizem focinheira em locais públicos e estejam devidamente contidos dentro das residências para evitar incidentes como este. As autoridades agora apuram se houve negligência por parte dos responsáveis pelo animal e se medidas legais serão tomadas por lesão corporal causada ao trabalhador ferido, o que gerou preocupação quanto à segurança dos coletores nas ruas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Pitbull

acidente

ataque de animais

São Paulo

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

FÉ CATÓLICA

Papa Leão XIV cria nova diocese no Brasil; saiba onde!

A Igreja Matriz Nossa Senhora da Palma, em Baturité, foi indicada como Catedral da nova diocese.

01.02.26 20h08

Quem é Jean-Luc Brunel, o elo entre o caso Epstein e o Brasil

01.02.26 15h07

SAÚDE

Vírus Nipah: Ministério da Saúde diz que risco é baixo e que doença não ameaça o Brasil

Os sintomas iniciais mais comuns incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, vômitos e dor de garganta.

30.01.26 15h02

Hanseníase: Brasil registrou mais de 300 mil casos da doença em dez anos

30.01.26 10h48

MAIS LIDAS EM BRASIL

MAUS-TRATOS

Polícia conclui caso do cachorro Orelha e pede internação de um adolescente

Investigação foi concluída e aponta apenas um dos quatro adolescentes como responsável pela agressão que levou à morte do cão em Florianópolis, Santa Catarina

04.02.26 8h35

JUSTIÇA

Anotação de 'gay' em ficha de funcionário leva supermercado a pagar indenização por homofobia

A ficha de cadastro do trabalhador, que incluía dados pessoais continha a "observação" que não tinha qualquer propósito profissional ou administrativo.

04.02.26 12h54

BRASIL

Tiro na cabeça foi a causa da morte de corretora em Caldas Novas, aponta documento oficial

Daiane Alves Souza, de 43 anos, desapareceu no dia 17 de dezembro e foi encontrada morta 43 dias depois, em uma área de mata

04.02.26 12h02

PROCESSO JUDICIAL

Irmão de Suzane von Richthofen não disputa herança de R$ 5 milhões do tio

Andreas von Richthofen não apresentou pedido para participar do inventário de Miguel Abdalla Netto

04.02.26 10h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda