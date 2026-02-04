Imagens fortes! Pitbull escapa de casa, ataca garis e decepa parte do dedo de trabalhador

Um cachorro da raça Pitbull atacou dois funcionários da coleta de lixo, de 24 e 29 anos, na última segunda-feira (2), na Rua José Menino, no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo. Um dos trabalhadores sofreu a perda de metade de um dedo da mão após a mordida do animal, que fugiu de uma residência.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que os homens realizavam a coleta de lixo na rua, quando o Pitbull escapou de uma das casas, avançando sobre eles. A tutora do animal relatou à Polícia Militar que o portão da residência ficou aberto por "alguns instantes", permitindo a fuga do cão.

VEJA MAIS

Atendimento e investigação policial

Após o ataque, a tutora conseguiu conter o animal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para a ocorrência. Um dos coletores foi levado para atendimento médico pelos Bombeiros, enquanto Anderson recebeu cuidados imediatos pela lesão na mão, sendo o mais afetado pelo incidente. O caso foi registrado no 26° Distrito Policial (Sacomã) e está sob investigação policial para apurar as circunstâncias exatas do ocorrido.

Legislação sobre cães da raça Pitbull

A legislação atual exige que cães da raça Pitbull utilizem focinheira em locais públicos e estejam devidamente contidos dentro das residências para evitar incidentes como este. As autoridades agora apuram se houve negligência por parte dos responsáveis pelo animal e se medidas legais serão tomadas por lesão corporal causada ao trabalhador ferido, o que gerou preocupação quanto à segurança dos coletores nas ruas.