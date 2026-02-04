Polícia Civil de SP apura se bebê de 11 meses estava morto antes de ser atacado por pitbull
Um bebê de 11 meses foi arrastado por um pitbull no quintal de casa na última segunda-feira, 2, em Socorro, no interior de São Paulo, e não resistiu aos ferimentos. A polícia investiga se houve imprudência ou negligência da mãe, de 37 anos, e do padrasto, de 74 anos. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados e, por isso, não foi possível localizar as defesas.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil investiga se a criança já estava morta antes do ataque, devido a indícios de maus-tratos. Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar relatou que a médica responsável pelo atendimento no Hospital Municipal de Socorro teria identificado sinais que não estariam relacionados apenas ao episódio do ataque pelo pitbull.
Ainda de acordo com a SSP, o cão pertence ao padrasto da criança e teria atacado a vítima enquanto ambos estavam no quintal da residência. O animal foi enviado para o canil da Guarda Municipal. A perícia foi requisitada ao local e as autoridades policiais afirmam aguardar o resultado dos laudos para esclarecer totalmente os fatos e aplicar as devidas responsabilizações criminais.
Os responsáveis pelo bebê também estão sendo investigados por omissão de cautela na guarda e condução de animais e contravenção penal causada por não guardarem um animal perigoso com o devido cuidado.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA