Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Irmão de Suzane von Richthofen não disputa herança de R$ 5 milhões do tio

Andreas von Richthofen não apresentou pedido para participar do inventário de Miguel Abdalla Netto

Hannah Franco
fonte

Irmão de Suzane von Richthofen não disputa herança de R$ 5 milhões do tio (Reprodução/Redes sociais)

O processo judicial que envolve os bens deixados por Miguel Abdalla Netto ganhou novos desdobramentos nos últimos dias, especialmente pela ausência de um nome esperado na disputa. Andreas von Richthofen, irmão mais novo de Suzane von Richthofen, não demonstrou interesse formal em participar do inventário do tio, avaliado em cerca de R$ 5 milhões.

Até o momento, não há registros de petições ou manifestações protocoladas por Andreas, nem por representantes legais, indicando intenção de integrar o processo que tramita na Justiça. As informações disponíveis apontam que a disputa permanece concentrada entre Suzane e Silvia Magnani, prima e ex-companheira do médico aposentado.

VEJA MAIS

image Câmeras de segurança registram invasão à casa de tio de Suzane von Richthofen
Um homem entrou e furtou a residência de Miguel Abdalla Neto, no dia 20 de janeiro

image Suzane von Richthofen pode herdar bens do tio que faleceu? Entenda o que diz a lei
Von Richthofen pode enfrentar na Justiça uma prima na disputa pela herança do tio, cujo patrimônio é estimado em R$ 5 milhões

Segundo apuração divulgada pela colunista Fabia Oliveira, Andreas segue completamente alheio às movimentações judiciais. Já de acordo com o jornal O Globo, o impasse ganhou força porque Miguel Abdalla Netto não deixou testamento, o que abriu espaço para interpretações distintas sobre quem deve herdar e administrar o patrimônio.

Sem filhos e sem ter sido casado oficialmente, Miguel deixou um conjunto de bens que inclui ao menos três imóveis na cidade de São Paulo, além de veículos de alto valor. Entre os imóveis estão a casa onde vivia, no bairro Campo Belo, um imóvel recebido por doação do pai e uma sala comercial no Condomínio Bonnaire Office, na região entre Butantã e Santo Amaro.

Argumentos das partes envolvidas

De um lado, Suzane von Richthofen, que atualmente cumpre pena em regime aberto, sustenta ter prioridade na administração do espólio por ser a parente consanguínea mais próxima do tio. Do outro, Silvia Magnani afirma que deve assumir a função de inventariante por ter mantido uma relação estável com o médico por mais de dez anos.

Miguel Abdalla Netto morreu aos 76 anos e foi encontrado já sem vida dentro de casa, sentado em uma poltrona, em avançado estado de decomposição. O atestado de óbito apontou causa da morte indeterminada, o que acrescenta complexidade a um processo que segue sem definição judicial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Andreas von Richthofen

Suzane von Richthofen

herança milionária
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

FÉ CATÓLICA

Papa Leão XIV cria nova diocese no Brasil; saiba onde!

A Igreja Matriz Nossa Senhora da Palma, em Baturité, foi indicada como Catedral da nova diocese.

01.02.26 20h08

Quem é Jean-Luc Brunel, o elo entre o caso Epstein e o Brasil

01.02.26 15h07

SAÚDE

Vírus Nipah: Ministério da Saúde diz que risco é baixo e que doença não ameaça o Brasil

Os sintomas iniciais mais comuns incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, vômitos e dor de garganta.

30.01.26 15h02

Hanseníase: Brasil registrou mais de 300 mil casos da doença em dez anos

30.01.26 10h48

MAIS LIDAS EM BRASIL

MAUS-TRATOS

Polícia conclui caso do cachorro Orelha e pede internação de um adolescente

Investigação foi concluída e aponta apenas um dos quatro adolescentes como responsável pela agressão que levou à morte do cão em Florianópolis, Santa Catarina

04.02.26 8h35

PROCESSO JUDICIAL

Irmão de Suzane von Richthofen não disputa herança de R$ 5 milhões do tio

Andreas von Richthofen não apresentou pedido para participar do inventário de Miguel Abdalla Netto

04.02.26 10h29

BRASIL

Desaparecimento de crianças em Bacabal completa um mês; saiba como estão as investigações

A força-tarefa chegou a reunir mais de mil pessoas nas varreduras realizadas na região; irmãos estão desaparecidos desde o dia 4 de janeiro

04.02.26 8h30

BRASIL

Meu INSS libera simulador de aposentadoria: veja passo a passo de como simular

A ferramenta permite realizar sete tipos de cálculos, comparando as diferentes regras da previdência

04.02.26 10h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda