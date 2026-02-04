Capa Jornal Amazônia
Meu INSS libera simulador de aposentadoria: veja passo a passo de como simular

A ferramenta permite realizar sete tipos de cálculos, comparando as diferentes regras da previdência

Gabrielle Borges

Após uma semana de interrupção nos atendimentos e suspensão dos serviços presenciais, os canais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retomaram o funcionamento normal. Entre os serviços disponíveis está o simulador de aposentadoria, que já pode ser acessado pelo site ou pelo aplicativo a partir desta quarta-feira (4).

Pensando nisso, o OLiberal.com te mostra o passo a passo para fazer a simulação. Veja a seguir.

O que faz o simulador de aposentadoria?

A ferramenta permite realizar sete tipos de cálculos, comparando as diferentes regras da previdência e indicando quanto falta para atingir a idade mínima ou completar o tempo de contribuição necessário. Para quem está a até cinco anos da aposentadoria, o sistema também oferece uma estimativa do valor do benefício.

Passo a passo para a simulação de aposentadoria

1. Acesso ao Portal ou Aplicativo

  • Via Web: Acesse o site oficial meu.inss.gov.br.
  • Via App: Baixe o aplicativo Meu INSS na Google Play ou App Store.

Atenção: Certifique-se de que o app está atualizado para a versão de fevereiro de 2026 para evitar erros de carregamento nos novos servidores.

2. Login Unificado (Gov.br)

Clique em "Entrar com gov.br" e digite seu CPF e senha.

Importante: Para acessar os dados detalhados e realizar simulações, sua conta precisa estar no nível Prata ou Ouro.
Se estiver no nível Bronze, o sistema solicitará o aumento de nível, geralmente por meio de reconhecimento facial ou validação bancária.

3. Localizando o Simulador

Na tela inicial (Dashboard), procure pelo bloco "Serviços em Destaque".

Se não encontrar de imediato, digite "Simular Aposentadoria" na barra de pesquisa "Do que você precisa?".

  • Clique na opção que aparecerá com o ícone de uma calculadora.

4. Verificação de Dados do CNIS

O sistema abrirá uma tela com o resumo do seu tempo de contribuição e idade. Antes de visualizar o resultado final, role a tela para baixo e confira cada vínculo empregatício listado.

Atenção: Se houver algum vínculo faltando ou com data de saída em aberto, os cálculos poderão estar incorretos.

5. Edição Manual

Ao lado de cada empresa listada, há um ícone de lápis.

  • Clique no lápis para:
  • Inserir uma data de saída que esteja faltando.
  • Corrigir salários de contribuição (caso haja erro nos valores).
  • Adicionar um novo período de trabalho que não foi puxado automaticamente.

Após as correções, clique em "Salvar".

6. Resultado da Simulação

Clique no botão "Recalcular". O sistema exibirá até 7 modalidades de aposentadoria, como Regras de Transição, Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição, etc.

Para cada regra, o simulador informará:

  • Status: "Sim" (já pode se aposentar) ou "Não".
  • Faltante: Quanto tempo falta em anos, meses e dias.
  • Valor Estimado: Se você estiver a menos de 5 anos da aposentadoria, será exibida uma estimativa do valor mensal do benefício.

7. Gerar Relatório (PDF)

Ao final da página, clique em "Baixar PDF" para gerar um relatório detalhado da simulação.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

