Economia

Economia

INSS retoma atendimentos nesta segunda-feira após modernização de sistemas

De acordo com o INSS, a atualização teve como objetivo aumentar a estabilidade, a segurança e a eficiência dos serviços prestados à população.

A expectativa do ministério é que a nova infraestrutura permita reduzir pela metade o tempo de processamento da folha de pagamentos (Foto: Ivan Duarte / Arquivo O Liberal)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retomou, nesta segunda-feira, 2, o funcionamento de seus serviços após a conclusão de uma atualização tecnológica em seus sistemas. A modernização, conduzida pela Dataprev, foi concluída e considerada bem-sucedida pelo Ministério da Previdência Social.

Com a normalização das operações, voltaram a funcionar a Central de Atendimento 135 e as agências com atendimento presencial em todo o País.

No ambiente digital, a maior parte dos serviços da plataforma Meu INSS já está disponível, com exceção do simulador de aposentadoria, que tem previsão de retorno para a próxima quarta-feira, 4.

De acordo com o INSS, a atualização teve como objetivo aumentar a estabilidade, a segurança e a eficiência dos serviços prestados à população.

A expectativa do ministério é que a nova infraestrutura permita reduzir pela metade o tempo de processamento da folha de pagamentos, passando de 96 para 48 horas, além de ampliar a oferta de serviços digitais.

