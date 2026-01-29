Câmeras de segurança registram invasão à casa de tio de Suzane von Richthofen

Câmeras de segurança registraram o momento em que a casa de Miguel Abdalla Neto, tio de Suzane von Richthofen, foi invadida. Um homem entrou e furtou a residência, localizada na Zona Sul de São Paulo (SP), no dia 20 de janeiro. Um sobrinho de Miguel, Ricardo Abdalla de Freitas, registrou boletim de ocorrência 27º Distrito Policial (Campo Belo) e o caso segue em investigação.

Miguel morreu no dia 9 de janeiro e a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) aguarda a conclusão dos laudos solicitados ao Instituto Médico Legal (IML) “para auxiliar no esclarecimento das causas da morte e no completo esclarecimento dos fatos”. Desde então, a casa está vazia. Policiais militares foram ao local após o furto e constataram a ausência de móveis, documentos e dinheiro.

As autoridades afirmaram que, sobre o furto, “as diligências seguem em andamento para a identificação da autoria e a responsabilização dos envolvidos”. O crime teria acontecimento durante a noite, conforme informações divulgadas.