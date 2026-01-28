Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Polícia investiga furto a casa de tio de Suzane von Richthofen, em São Paulo

Um boletim de ocorrência foi registrado por um sobrinho de Abdalla Neto no último dia 20, uma terça-feira.

Estadão Conteúdo
fonte

Suzane von Richthofen processa autor do livro e roteirista da série "Tremembé" (Reprodução\ Redes sociais)

A Polícia Civil de São Paulo investiga um furto à casa do médico Miguel Abdalla Neto, tio de Suzane von Richthofen, que foi encontrado morto no começo do mês na mesma residência, na região de Campo Belo, zona sul de São Paulo.

Uma bolsa, um sofá e até uma máquina de lavar estão entre os objetos levados, segundo o B.O., obtido pelo Estadão;

O sobrinho do médico relatou, em depoimento à polícia, ter encontrado a porta da cozinha da casa do tio, que era blindada, arrombada. Segundo ele, o imóvel havia ficado sem ninguém desde a morte de Abdalla Neto.

A suspeita de furto teria se dado porque, no começo da última semana, vizinhos relataram movimentações estranhas na casa, que fica na Rua Baronesa de Bela Vista, bem próxima ao Aeroporto de Congonhas.

Entre os objetos que não foram encontrados na casa, estão um sofá, uma poltrona, uma máquina de lavar, uma bolsa com documentos e dinheiro em espécie - ainda não se sabe quanto teria sido levado.

A ocorrência foi registrada na noite do último dia 20 como furto. O caso é investigado pelo 27º Distrito Policial, que atende a região do Campo Belo. Ninguém foi preso até a última atualização desta reportagem.

Tio de Suzane foi encontrado morto dentro de casa

Tio materno de Andreas von Richthofen, Abdalla Neto, que tinha 76 anos, foi encontrado morto no último dia 8 após ser visto caído no chão de casa por um vizinho. A ocorrência foi registrada como morte suspeita, também segundo B.O. obtido pelo Estadão.

Abdalla Neto era médico ginecologista e irmão de Marisa von Richthofen, mãe de Suzane e Andreas. Após a morte dela e do marido, Manfred Albert von Richthofen, em 2002, foi o tio quem passou a ter a guarda de Andreas, ainda menor de idade na época.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Suzane von Richthofen

tio

morte

investigação

furto
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda