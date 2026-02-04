Tiro na cabeça causa morte de corretora em Caldas Novas, aponta documento oficial

O atestado de óbito confirmou que a corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, morreu após ser atingida por um tiro na cabeça, em Caldas Novas (GO). Segundo o documento, a causa da morte foi traumatismo cranioencefálico provocado por projétil de arma de fogo.

O advogado da família de Daiane informou que solicitará à Polícia Civil que reentreviste os moradores do condomínio, levando em conta a possibilidade de que o barulho de tiros tenha sido ouvido por vizinhos no momento em que a vítima foi possivelmente assassinada dentro do prédio.

Em outro avanço nas investigações, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) revelou que o celular de Daiane foi encontrado e apreendido durante uma perícia realizada no condomínio, na sexta-feira (30/1). O aparelho foi localizado em uma tubulação de esgoto da garagem do prédio.

Daiane Alves Souza, de 43 anos, desapareceu no dia 17 de dezembro e foi encontrada morta 43 dias depois, em uma área de mata em Caldas Novas (GO). Cléber Rosa de Oliveira, de 49 anos, o síndico do prédio onde a vítima morava, confessou o crime. A investigação do caso ainda segue.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).