Brasil

Brasil

Tiro na cabeça causa morte de corretora em Caldas Novas, aponta documento oficial

Daiane Alves Souza, de 43 anos, desapareceu no dia 17 de dezembro e foi encontrada morta 43 dias depois, em uma área de mata

Gabrielle Borges
fonte

Daiane Alves de Souza estava desaparecida desde o dia 17 de dezembro de 2025 (Reprodução)

O atestado de óbito confirmou que a corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, morreu após ser atingida por um tiro na cabeça, em Caldas Novas (GO). Segundo o documento, a causa da morte foi traumatismo cranioencefálico provocado por projétil de arma de fogo.

O advogado da família de Daiane informou que solicitará à Polícia Civil que reentreviste os moradores do condomínio, levando em conta a possibilidade de que o barulho de tiros tenha sido ouvido por vizinhos no momento em que a vítima foi possivelmente assassinada dentro do prédio.

Corretora que estava desaparecida foi morta no subsolo após atrito com síndico
Daiane Alves Souza, de 43 anos, desapareceu no dia 17 de dezembro.


Síndico suspeito de matar corretora diz que agiu sozinho: 'Meu filho não tem nada a ver'
Cléber Rosa de Oliveira e Maicon Douglas de Oliveira estão presos temporariamente pelo assassinato de Daiane Alves de Souza. O crime aconteceu no estado do Goiás


Corpo de corretora que 'desapareceu' em prédio em Caldas Novas é encontrado; síndico é preso
O caso de Daiane repercutiu nacionalmente após a última imagem dela com vida ser registrada por uma câmera no elevador do prédio em que vivia


 

Em outro avanço nas investigações, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) revelou que o celular de Daiane foi encontrado e apreendido durante uma perícia realizada no condomínio, na sexta-feira (30/1). O aparelho foi localizado em uma tubulação de esgoto da garagem do prédio.

Daiane Alves Souza, de 43 anos, desapareceu no dia 17 de dezembro e foi encontrada morta 43 dias depois, em uma área de mata em Caldas Novas (GO). Cléber Rosa de Oliveira, de 49 anos, o síndico do prédio onde a vítima morava, confessou o crime. A investigação do caso ainda segue.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

Brasil
.
