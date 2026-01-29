Síndico suspeito de matar corretora diz que agiu sozinho: ‘Meu filho não tem nada a ver’

Após confessar ter matado a corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, o síndico Cléber Rosa de Oliveira afirmou que agiu sozinho. Segundo ele, o crime foi cometido sem auxílio do filho, Maicon Douglas de Oliveira. Eles estão presos temporariamente em Caldas Novas, no estado do Goiás.

A polícia acredita que Maicon participou do crime ajudando o pai a ocultar provas. Entretanto, o síndico afirma que o jovem não atuou. “Meu filho não tem nada a ver com isso”, disse Cléber à TV Anhanguera.

O advogado de Cléber, Felipe Borges de Alencar, falou que a defesa tem uma postura colaborativa e uma nota será emitida assim que houver acesso aos autos do processo. O síndico é suspeito de assassinar Daiane, de 43 anos. A corretora estava desaparecida desde o dia 17 de dezembro de 2025 e foi vista pela última vez ao descer para o subsolo do prédio onde morava.

Cléber confessou o crime. Na Justiça, ele e Daiane possuem histórico de brigas e processos. Mesmo o síndico alegando que Maicon não possui ligação ao ocorrido, a polícia suspeita do rapaz, visto que ele deu um celular novo ao pai — a ação é encarada pelas autoridades como uma tentativa de ocultar provas em possível apreensão de telefone.

O síndico e o filho foram presos na madrugada dessa quarta-feira (28). A prisão temporária, de acordo com as autoridades, pode durar até 30 dias e há chance de prorrogação pela mesma quantidade. Após ser detido, Cléber levou a polícia ao local onde deixou o corpo de Daiane.