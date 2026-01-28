Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Corretora desaparecida: síndico confessou crime e indicou local do corpo à polícia

O corpo de Daiane Alves de Souza foi abandonado pelo síndico a cerca de 15 quilômetros de Caldas Novas

Gabrielle Borges
fonte

Daiane Alves de Souza, de 43 anos, estava desaparecida há mais de um mês (Reprodução)

O síndico do condomínio onde a corretora Daiane Alves de Souza, de 43 anos, estava desaparecida há mais de um mês confessou o homicídio e indicou à polícia uma área de mata onde havia deixado o corpo. Cleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (28).

De acordo com o delegado Pedromar Augusto de Souza, responsável pelas investigações, além de Cleber, o filho dele, Maykon Douglas de Oliveira, também foi detido sob suspeita de envolvimento no crime.

VEJA MAIS

image Corpo de corretora que 'desapareceu' em prédio em Caldas Novas é encontrado; síndico é preso
O caso de Daiane repercutiu nacionalmente após a última imagem dela com vida ser registrada por uma câmera no elevador do prédio em que vivia


image Desaparecimento de corretora em subsolo passa a ser investigado como possível homicídio
O caso ganhou repercussão pelas circunstâncias do desaparecimento, pois a moradora teria se deslocado ao subsolo do edifício por causa de interrupção no fornecimento de energia


 

O porteiro do condomínio em Caldas Novas, no sul de Goiás,  onde Daiane administrava os apartamentos da família e foi vista pela última vez, foi conduzido coercitivamente à delegacia para prestar esclarecimentos.

Segundo informações da TV Anhanguera, o corpo de Daiane Alves de Souza foi abandonado pelo síndico a cerca de 15 quilômetros de Caldas Novas, às margens da GO-213, rodovia que liga Caldas Novas a Ipameri e Pires do Rio.

O síndico relatou ainda que retirou o corpo do condomínio dirigindo sua picape, colocando Daiane na carroceria. Imagens de câmeras de segurança registraram a saída de Cleber do prédio por volta das 20h do dia do desaparecimento, em contraste com seu primeiro depoimento, no qual negou ter deixado o local naquela noite.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

mulher desaparece em elevador

caso corretora de imóveis
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

acordo

Alckmin: acordo com UE é o 1º que Brasil celebra de proteção de dados

O presidente em exercício também declarou que a negociação com a União Europeia mostra que é "possível avançar no multilateralismo e na abertura comercial"

27.01.26 17h54

saúde

Vírus Nipah pode chegar ao Brasil? Veja sintomas e transmissão da doença altamente mortal

Pacientes com o vírus estão internados com encefalite. OMS classifica doença como prioridade por risco de emergência de saúde pública

26.01.26 16h48

BRASIL

Projeto de lei propõe afastamento de agressores no serviço público durante medidas protetivas

A proposta foi aprovada em dezembro pela Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados

24.01.26 19h11

BRASIL

Motorista cai em buraco e fica com a cabeça atolada entre barro e roda do carro em MG

Acidente ocorreu no município de João Pinheiro (MG), e vítima com ferimentos graves foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros

24.01.26 18h25

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Corpo de corretora que 'desapareceu' em prédio em Caldas Novas é encontrado; síndico é preso

O caso de Daiane repercutiu nacionalmente após a última imagem dela com vida ser registrada por uma câmera no elevador do prédio em que vivia

28.01.26 8h35

BRASIL

Cliente paga R$ 16 mil por cerveja e gerente é presa por 'propaganda enganosa' em supermercado

A liberação ocorreu um dia após o local ter se recusado a entregar a mercadoria, sob a justificativa de um suposto “erro no sistema”, alegado pela gerente

28.01.26 9h34

RAIO EM BRASÍLIA

‘Caminhada pela Liberdade’: Jovem que foi atingido por raio teve queimaduras e hemorragia

Além desses efeitos, Eduardo Linhares também teve dificuldade de escutar após o episódio na chuva

28.01.26 10h23

BRASIL

Adolescentes suspeitos de matar cão Orelha estão nos Estados Unidos

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, a viagem dos jovens estava pré-programada e eles devem retornar ao Brasil na próxima semana

27.01.26 11h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda