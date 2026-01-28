Corretora desaparecida: síndico confessou crime e indicou local do corpo à polícia

O síndico do condomínio onde a corretora Daiane Alves de Souza, de 43 anos, estava desaparecida há mais de um mês confessou o homicídio e indicou à polícia uma área de mata onde havia deixado o corpo. Cleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (28).

De acordo com o delegado Pedromar Augusto de Souza, responsável pelas investigações, além de Cleber, o filho dele, Maykon Douglas de Oliveira, também foi detido sob suspeita de envolvimento no crime.

O porteiro do condomínio em Caldas Novas, no sul de Goiás, onde Daiane administrava os apartamentos da família e foi vista pela última vez, foi conduzido coercitivamente à delegacia para prestar esclarecimentos.

Segundo informações da TV Anhanguera, o corpo de Daiane Alves de Souza foi abandonado pelo síndico a cerca de 15 quilômetros de Caldas Novas, às margens da GO-213, rodovia que liga Caldas Novas a Ipameri e Pires do Rio.

O síndico relatou ainda que retirou o corpo do condomínio dirigindo sua picape, colocando Daiane na carroceria. Imagens de câmeras de segurança registraram a saída de Cleber do prédio por volta das 20h do dia do desaparecimento, em contraste com seu primeiro depoimento, no qual negou ter deixado o local naquela noite.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)