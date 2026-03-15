Bolsonaro apresenta melhora na função renal, mas médicos ampliam uso de antibióticos na UTI

Exames clínicos realizados neste domingo (15) indicaram melhora na função renal do ex-presidente da República Jair Bolsonaro nas últimas horas. Apesar disso, devido à elevação de marcadores inflamatórios no sangue, a equipe médica decidiu ampliar a dosagem de antibióticos.

Bolsonaro está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Brasília desde a manhã da última sexta-feira (13), onde recebe tratamento para uma broncopneumonia bacteriana bilateral de provável origem aspirativa. Segundo o boletim médico divulgado na manhã deste domingo, o quadro clínico é estável, mas ainda não há previsão de alta da UTI. Além do aumento da cobertura antibiótica, os médicos também intensificaram a fisioterapia respiratória e motora.

O ex-presidente está detido na Papudinha, prédio localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado e outros crimes relacionados.

Na última sexta-feira, ele passou mal e foi encaminhado ao Hospital DF Star por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), apresentando febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios.

O boletim médico é assinado pelo cirurgião-geral Cláudio Birolini; pelos cardiologistas Leandro Echenique e Brasil Caiado; pelo coordenador da UTI Geral, Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Júnior; e pelo diretor-geral do hospital, Allisson B. Barcelos Borges.

Decisão

Em decisão divulgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no início da tarde de sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a presença da esposa do ex-presidente, Michelle Bolsonaro, no hospital, como acompanhante. Moraes também permitiu que os filhos Jair Renan, Flávio, Carlos e Laura, além da enteada Letícia, visitem Bolsonaro durante a internação.

O ministro também determinou que a vigilância do ex-presidente seja realizada pelo Núcleo de Custódia do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Policiais devem permanecer de prontidão 24 horas, sendo dois posicionados na porta do quarto, além de equipes dentro e fora do hospital.

A decisão ainda proíbe a entrada de computadores, telefones celulares ou quaisquer dispositivos eletrônicos, exceto equipamentos médicos, na unidade onde Bolsonaro está internado.