Recuperado de infarto, José Roberto Burnier anuncia sua volta à Globo; vídeo

José Roberto Burnier vai voltar a apresentar o SP2, da TV Globo, nesta segunda-feira (15). O jornalista foi afastado do telejornal da emissora há duas semanas, quando sofreu um infarto e foi internado para a colocação de um stent no coração. Burnier disse que ainda está em recuperação, mas poderá voltar às atividades normais.

Ele teve alta médica no último dia 5, mas só neste domingo (14) , que contou sobre retornar ao trabalho, em publicação no Instagram: "Voltando para casa. Vou recuperando pouco a pouco a vida normal. Amanhã estaremos juntos no noticiário, acompanhando tudo que acontece na Grande São Paulo e no Estado".

Burnier ficou sete dias internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele deu entrada na unidade em 29 de dezembro, quando sentiu um incômodo no peito e buscou ajuda. Na ocasião, os especialistas descobriram que ele tendo um infarto naquele momento

Burnier passou por uma cirurgia de emergência no coração no mesmo dia da internação, após apresentar o SP1 e SP2 no plantão de Ano-Novo da Globo. A equipe médica desobstruiu a artéria principal e colocou um stent para restaurar o o fluxo sanguíneo e estabilizar o ritmo dos batimentos cardíacos.