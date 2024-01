Internado, jornalista José Roberto Burnier passa bem após infarto agudo do miocárdio

O jornalista José Roberto Burnier está atualmente internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sofrer um infarto agudo do miocárdio. Submetido a uma angioplastia na madrugada de sábado (30), Burnier encontra-se em Unidade Coronária, com quadro clínico estável e sob os cuidados do médico Roberto Kalil Filho, conforme informado pelo boletim médico divulgado pelo hospital.

VEJA MAIS

A TV Globo, em nota, assegurou que José Roberto Burnier está se recuperando bem. Durante a ausência dele, o jornalista Bruno Tavares assumirá a apresentação do SP2. A emissora desejou pronta recuperação ao experiente profissional, conhecido por sua trajetória marcante no jornalismo brasileiro.