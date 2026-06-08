Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (08/06)?

A TV Globo exibe de forma inédita na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (08/06), às 15h25, o filme "Todo Tempo Que Temos", dirigido por John Crowley e estrelado por Andrew Garfield, Florence Pugh, Aoife Hinds. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Todo Tempo Que Temos"?

Todo Tempo Que Temos acompanha o encontro surpresa de Almut (Florence Pugh), uma chefe de cozinha espirituosa e indomável, com Tobias (Andrew Garfield), um recém-divorciado que tenta colocar sua vida em ordem. Os dois logo provam que pessoas completamente opostas podem encontrar, em suas diferenças, um amor capaz de mudar suas vidas para sempre. No entanto, o que parecia um encontro perfeito, que se transformou em um lar e logo em uma família, é abalado por uma verdade escondida por anos, colocando em risco o amor e todas as conquistas do casal. À medida que a trama se desenrola, Almut e Tobias enfrentam desafios emocionais e precisam decidir se seu vínculo é forte o suficiente para superar as adversidades. Com uma narrativa profunda e cativante, o filme explora temas como redenção, perdão e a complexidade dos

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Veja o trailer do filme "Todo Tempo Que Temos"

Informações do filme "Todo Tempo Que Temos"

Título original: We Live In Time

We Live In Time Classificação: 10 anos

10 anos Duração: 1h48min

1h48min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: comédia dramática, romance

comédia dramática, romance Lançamento: 2024

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)