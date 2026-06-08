Após sequência no streaming e cinema, Larissa Nunes assume protagonista intensa em montagem inédita

Depois de emendar trabalhos no streaming, televisão e cinema, a atriz Larissa Nunes prepara um retorno estratégico aos palcos. Conhecida por produções como “Arcanjo Renegado” (Globoplay), “Além da Ilusão” (TV Globo) e “Anderson Spider Silva” (Paramount+), a artista estreia no próximo dia 20 de junho, em São Paulo, o espetáculo “Uma Voz Humana”, no Teatroiquè, em montagem inédita dirigida por José Fernando Peixoto de Azevedo.

A aposta chama atenção por recolocar Larissa no teatro em um momento de expansão da carreira audiovisual. Atualmente em cartaz nos cinemas com “O Gênio do Crime”, a atriz assume agora uma personagem construída a partir do clássico texto homônimo de Jean Cocteau, escrito em 1930, mas revisitado sob uma perspectiva contemporânea.

Na trama, uma mulher atravessa o colapso de uma relação amorosa durante uma conversa telefônica com o ex-companheiro, figura que nunca aparece em cena. Se em versões anteriores o texto frequentemente reforçava a dimensão melodramática do abandono, a proposta da nova encenação desloca o olhar para um processo de reconstrução feminina, autonomia e amadurecimento emocional.

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O projeto também se diferencia pela linguagem. Definida como uma “peça-filme”, a montagem mistura teatro, cinema e música ao vivo em um mesmo dispositivo cênico.

Além de atuar, Larissa canta em cena, enquanto a narrativa acompanha uma mulher reorganizando afetos, escolhas e a própria identidade diante do fim de um relacionamento. A construção da personagem dialoga com discussões atuais sobre solidão, conexão e pertencimento em era digital, quase cem anos após a criação do texto original.

O reencontro entre atriz e diretor também carrega uma dimensão pessoal. Os dois se conheceram ainda na Escola de Arte Dramática, onde Larissa foi aluna de José Fernando. Após anos dedicados ao audiovisual, a atriz afirma que o desejo de revisitar um trabalho mais autoral ganhou força recentemente.

“Ultimamente, o desejo de fazer algo mais autônomo, autoral e que me fortalecesse como atriz foi crescendo”, diz.