Produtora de Belém une filantropia e entretenimento em HallowLate! 2023 com Mc Naninha

A Produtora LATE!, conhecida por sua estética animal, celebra quatro anos de existência com uma iniciativa única que combina festas temáticas, filantrópicas e apoio à diversidade. Neste ano, a edição de “despedida” vai ocorrer nesta sexta-feira, 13, e promete ser um marco na noite paraense com muitas apresentações no palco do Mormaço Bar e Arte. O HallowLate! 2023 começará a partir das 21h e terá como atração nacional MC Naninha, e um line-up recheado de talentos locais, incluindo o Coletivo Noite Suja, DJs Bemvintage, Raytech, Uiu e Rony do Guamá. Os ingressos estão sendo vendidos pelo Sympla ou diretamente por telefone.

À medida que a data do evento se aproxima, as expectativas de Gabriel Moraes, um dos organizadores do evento, encontram-se nas alturas. Ele está ansioso para receber o grande público e incentivar a compra dos copos que serão vendidos na festa, e se transformaram como apoio à instituição Abrigo Amor de Pet. "Estamos entrando em hiato, mas sabendo que estamos deixando um legado”, declarou.

O público poderá aproveitar o Open Bar de bebidas e promoções. Para a despedida memorável, Gabriel escolheu colocar uma série de apresentações musicais, que vão desde a funkeira carioca MC Naninha até o Coletivo Noite Suja. Gabriel enfatiza a magnitude da edição, destacando a qualidade e o carinho que a tornam especial.

“É uma edição que chega com esse carinho e artistas arrebatadores. A minha expectativa está altíssima. E fazer essa festa no estilo Halloween misturando com a Sexta-feira 13 combinou e acredito que vai dar muita gente”, complementou o organizador.

O HallowLate! 2023 é muito mais do que uma festa temática de encerramento; é o resultado de anos de dedicação e compromisso com a comunidade e causas sociais por parte de Gabriel. Ela destaca que o desafio de conectar a filantropia e o entretenimento: "A gente achava muito difícil conectar essas duas coisas, até começarmos a testar uma proposta de fazer festas com uma identidade visual voltada para animais, voltada para bichinhos, gatos, cães, no que decorrer do tempo íamos ajudar a transformação a vida de bichinhos."

Além do compromisso com os animais, a Produtora LATE buscou criar um ambiente diverso, onde todos pudessem aproveitar. "Queríamos tornar uma festa acessível, para fins econômicos, étnicos, sociais, criar um ambiente em que as pessoas possam usufruir disso tudo”, reiterou sobre a proposta.

Serviço

HallowLate! 2023 com Mc Naninha

Line Up: Mc Naninha (Atração Nacional), Coletivo Noite Suja, DJs Bemvintage, Raytech, Uiu e Rony do Guamá;

Onde: Mormaço Bar e Arte, no bairro da Cidade Velha, em Belém;

Horário: 21h;

Venda de ingressos pelo Sympla ou por Pix no número (91) 98295-9333.