Pabllo Vittar lança o álbum remix “AFTER” com Pedro Sampaio, Mc Naninha e mais

Pabllo Vittar surpreendeu os fãs e decidiu lançar o "AFTER", um álbum remix do último trabalho que gravou em estúdio, "NOITADA", lançado em fevereiro deste ano. Todas as faixas tiveram participações de artistas nacionais como Pedro Sampaio, Irmãs de Pau, Mc Naninha, emtre outros. O projeto está disponível em todas as plataformas digitais de música e foi lançado na noite desta quinta-feira (27).

Depois de "NOITADA", "AFTER" é o segundo ato de uma trilogia da cantora (Reprodução/Instagram: @pabllovittar)

Ao meio-dia desta sexta-feira (28), Vittar lançou também o clipe da versão remix "Penetra', ao lado de Pedro Sampaio e O Kannalha. Veja:

"AFTER" representa o segundo ato de uma trilogia. Nas redes sociais, os fãs da cantora já especulam o nome da terceira produção o chamam de "RESSACA", fazendo analogia de que os três atos representariam, consecutivamente, as etapas durante uma saída para uma balada a noite.

Tracklist completa de "AFTER"

A seguir, confira a tracklist completa de “After”:

AMEIANOITE (Pabllo Vittar, Gloria Groove) - Clementaum Remix ft Siamese Descontrolada (Pabllo Vittar, Mc Carol) - Cyberkills Remix ft Jup Do Bairro Calma Amiga (Pabllo Vittar feat. Anitta) - Ramemes & DJ Tonias Extended Mix Balinha de Coração (Pabllo Vittar feat. Anitta) PZZS Remix feat MC Naninha Kaosdeado (Pabllo Vittar) - Mílian Dolla Remix Derretida (Pabllo Vittar feat. Irmãs de Pau) – Brunoro Remix Penetra (Pabllo Vittar, O Kannalha) - Pedro Sampaio Remix Apetitosa (Pabllo Vittar) - S4TAN Remix ft Frimes Culpa do Cupido (Pabllo Vittar) - EPX & Delcu Remix After (Pabllo Vittar) - Filipe Guerra Remix

