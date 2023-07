Pabllo Vittar confessa que se machucou em suruba com gringos: 'Doeu muito'

Pabllo Vittar contou alguns detalhes após admitir que teria participado de uma suruba após cantar no Coachella em 2019. Os rumores que circulavam nas redes na ocasão, de fato são verdadeiros.

Em entrevista para a Blogueirinha, a drag queen abordou o assunto: "Eu já tinha ido no Coachella para cantar com o Sofi Tukker. Eles me chamaram para cantar, mas depois que eu cantei fiquei tão bêbada, só queria aproveitar. Festival fora do Brasil é aquela coisa, ninguém me conhece muito ainda... Fiquei doida".

Na época, Pabllo foi convidada para performar uma música, mas ela aproveitou também o after e tomou todas, beijou muito na boca e depois participou de uma orgia. Só que durante o sexo, um rapaz pisou em seu dedão do pé, doeu bastante. Pabllo contou que precisou arrancar a unha para curtir o show de Ariana Grande no dia seguinte.

"[Em evento fora do Brasil] eu bebo, beijo na boca, fico com outras pessoas que não me conhecem. É muito bom você ficar com o boy que o boy acha que você é só ali mais uma na multidão, rola uma aproximação maior", explicou.

"Você lembra que eu tive que arrancar a unha do meu dedão? Rolou uma tour que eu estava fazendo uma surubona dentro do meu quarto nesse dia do Coachella, e o boy pisou no meu dedão com bota de cowboy. Foi babado. Doeu muito! E no dia outro no show da Ariana, falei 'não vou perder o show da pequena, arranquei minha unha, e fui com Deus. Não perdi", acresecenta.

A cantora disse ainda que aproveita a intimidade com seus parceiros e que já fez sexo com até quatro pessoas. Blogeirinha quis saber um pouco mais: "E estava rolando suruba mesmo?"

"Estava", confirmou Pabllo. "Hoje em dia que estou mais quieta porque tem muito trabalho", completou.