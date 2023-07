Lia Clark lança ‘sereia’ feat com Pabllo Vittar; cantora conta com exclusividade sobre lançamento

A cantora Lia Clark é uma das artistas Drag Queens mais populares do país e ficou conhecida nacionalmente em 2016. No último dia 7 de julho lançou o single "Sereia" em parceria com a cantora Pabllo Vittar. O vídeo ultrapassa um milhão de visualizações no Youtube. Em entrevista exclusiva a reportagem de O Liberal, Lia fala sobre a nova música, carreira e planos para o futuro.

Lia Clark é cantora, compositora, Drag Queen e em sua performance representa a cena musical LGBTQIAPN+. Natural de Santos, interior de São Paulo, estreou em 2016 com a música"Trava Trava", após o sucesso outras músicas e feats aconteceram. Lia atualmente possui mais de meio milhão de seguidores no Instagram, 72 milhões de visualizações no Youtube e mais de 140 mil ouvintes mensais no Spotify.

A música "Sereia" em parceria com a cantora Pabllo Vittar celebra uma nova etapa e faz parte do álbum "Clark pt 2". A cantora contou como foi gravar o single com a amiga de longa data. "Minha parceria com a Pabllo surgiu desde quando começamos nossas carreiras, somos bem amigas e parceiras, sempre tivemos uma conexão muito boa. Dessa vez eu convidei ela a participar do primeiro single do 'Clark pt.2', pra gente lançar o primeiro single juntas. Ela topou na hora, pra mim a diferença é que agora gravamos um clipe, da outra vez não fizemos. Tô muito feliz com esse lançamento!", comemorou.

O álbum "Clark pt 2" será lançado no segundo semestre deste ano. A expectativa dos fãs é que seja antes da sua apresentação no Festival The Town, mas a artista não antecipa a data. Sobre as curiosidades da segunda parte, Lia conta os detalhes. "Esse álbum eu resolvi trazer o meu nome nele, a primeira parte 'Lia' e segunda parte 'Clark' e daí quando se junta se torna meu nome, por causa de autoconhecimento mesmo. Quando eu estava fazendo esse álbum com os colaboradores, eu estava me reconectando comigo e com a minha arte, então achei muito simbólico colocar meu próprio nome nele. Sobre data, ainda não mesmo, mas estamos aqui a todo vapor na produção", destacou.

Questionada sobre seu planejamento em relação a sua carreira e futuro, Clark cita alguns projetos que pode contar. "Temos o lançamento do álbum no segundo semestre, o show novo no The Town, onde vai ter várias coisas novas, um show muito diferente do que eu já fiz. Já estamos pensando no próximo single também, vem muita coisa boa por aí!", comentou descontraída.

A cantora também respondeu ao questionamento sobre qual o sentimento de ser hoje um dos grandes da cena Drag da música brasileira. "Eu me sinto muito grata por ser um dos grandes nomes da música drag do país, nem quando eu comecei a tocar eu imaginei que minha carreira iria tão longe; superação e muitos degraus subidos. Me sinto uma guerreira, uma vencedora, porque quem faz drag no Brasil é babado, é muito difícil, a gente acaba enfrentando muita coisa. Mas, estamos aí né, fazendo e dando o melhor", reforçou.

Belém do Pará é uma das cidades que tem o coração de Lia Clark, revela a artista. Em seus planos futuros visitar Belém e cuidar da carreira e vida pessoal estão listados. "Tenho muitos sonhos, atualmente eu transferi meus sonhos pra vida pessoal, um sonho bem humilde, bem família, tenho vontade de comprar um carro e uma casa. Preciso ter essa instabilidade financeira, sempre acabo investindo tudo na minha carreira, então agora tô meio que transferindo esse sonho", contou.

"O que eu mais amo em Belém é o público, o público daí é sempre muito animado, sempre sabem todas as músicas. Não vejo a hora de ir novamente com o novo show, nova turnê! Beijos e obrigada", finalizou contando o desejo de retornar a capital.

Assista ao clipe de "Sereia":