Délcio Luiz traz sucessos do pagode dos anos 90 para o Bloquinho do Pagode de Mesa em Belém

Neste sábado, 07, o Pagode de Mesa faz uma edição especial de pré-carnaval com muito pagode e samba. O bloquinho da label tem como atração principal Nosso Tom, que convida este ano o cantor Délcio Luiz. Com dois palcos e decoração temática, o evento será no NaBêra, a partir das 17h.

“O pagodeiro paraense, esse povo lindo de Belém, canta tudo do início ao fim. As minhas músicas e obras, eles sabem tudo e cantam com amor, com coração, isso só me passa energia para cantar! Sempre quando eu volto de Belém, tenho essa lembrança boa. Então eu tenho certeza de que vai ser assim novamente, tudo lindo. Amo cantar em Belém, amo a cidade e esse povo querido”, se declara o cantor.

Considerado um dos maiores hitmakers do samba e do pagode, Délcio Luiz é o autor de verdadeiros hinos que embalaram as paradas de sucesso, como "Gamei" e "40 Graus de Amor" (Exaltasamba), "Marrom Bombom", "Paparico" e "Cilada" (Grupo Molejo), além de "Desliga e Vem" e "Meu Casamento". Seu talento em compor melodias marcantes também deu vida a canções como "Hoje Eu Vou Pagodear", "Refém do Coração", "A Carta" e "Luz do Desejo", consolidando um repertório de mais de 500 músicas que definiram o pagode romântico dos anos 90 e continuam sendo regravadas por grandes nomes da música atual.

“É uma sensação maravilhosa para o compositor ver todo mundo cantando minhas músicas, minhas obras de 20/30 anos; parece que são músicas novas e isso me dá mais certeza de que eu deixei um legado marcante para a vida toda, representando os anos noventa”, pontua Délcio Luiz.

Ao longo de toda essa caminhada, o artista esteve em Belém em diversos momentos, seja durante sua carreira no Grupo Raça, Kiloucura e Fundo de Quintal, seja também com a sua trajetória solo. Essa relação, como o artista disse, é sempre premiada com boas apresentações e, claro, sempre com uma trilha sonora autoral.

“Caramba, são tantas músicas lindas que eu tenho, mas eu escolheria ‘A Carta’ para representar essa relação com Belém. Quando chega na hora do refrão, eu paro tudo e deixo a galera cantando, aí a gente sente aquela vibe, aquela energia positiva. ‘A Carta’ é uma música que marca muito na vida de todos nós”, relembra o artista.

Ele aproveita para antecipar o que terá no setlist do Bloquinho do Pagode de Mesa: “O público de Belém pode esperar muita entrega, um repertório recheado de sucessos do Kiloucura, Molejo, Exaltasamba, Grupo Raça, Jeito Moleque, dentre outros. Vai ser maravilhoso. Alô Belém, estou chegando, hein!”.

Desde 1987 presente na cena musical do Brasil, Délcio Luiz celebra seu legado, mas também vive em constante criação, lançando sempre novos projetos. Em 2025, ele lançou a ‘Resenha Délcio Luiz ao vivo no Beco do Rato’ e ‘O Samba tá um fervo’.

“Olha, eu acho que o segredo para o artista se manter é mostrar a sua qualidade, você ter um show com repertório bacana, gravar conteúdos, postar conteúdos audiovisuais e, principalmente, estar em uma roda de samba. Eu tenho o meu audiovisual, que é Resenha Délcio Luiz no Beco do Rato, que é uma casa maravilhosa lá na Lapa, aqui no Rio de Janeiro, que é super bem frequentada. Isso, sim, eu acho que mantém todos os anos de carreira: a gente mostrar um trabalho de qualidade”, analisa o cantor.

Agende-se

Data: sábado, 07

Hora: 17h

Local: NaBêra - R. São Boaventura, 268 - Cidade Velha