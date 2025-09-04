‘Eu sou resistência’: Délcio Luiz celebra legado no samba com novos lançamentos e show no exterior

Com mais de 500 músicas gravadas — das quais 300 se tornaram hits —, Délcio Luiz segue resistindo e se reinventando na cena musical do Brasil. Em conversa exclusiva com o Grupo Liberal, o pagodeiro falou sobre seu novo projeto e a apresentação internacional no Brazilian Day, em Toronto, no Canadá.

“São mais de 35 anos de carreira, e tem sido muito gratificante. Não tenho nada a reclamar, só agradecer. Como músico preto, gravei meu primeiro samba em 1987, que deu origem à minha história autoral, com a participação da Leci Brandão”, relembra.

Sucesso por onde passou, o sambista acumula passagens por grupos como Raça, Kiloucura e Fundo de Quintal. Hoje, em carreira solo, é difícil encontrar alguém que não conheça músicas compostas ou interpretadas por Délcio Luiz.

“Marrom Bombom”, “Hoje Vou Pagodear”, “Meu Casamento”, “Vai Lá, Vai Lá” e “Paparico” são alguns dos sucessos do artista. Essas canções seguem vivas há anos nas playlists de milhares de brasileiros.

“Na verdade, costumo dizer que eu sou resistência. Até porque, depois de mais de trinta e cinco anos, ver essa galera toda cantando ainda é muito forte. Os anos 90 foram marcantes — as músicas tocavam muito, ficavam de seis a oito meses nas rádios, fizeram e fazem sucesso até hoje. Estou falando de duas ou três gerações cantando. Lembro que os pais levavam os filhos para os meus shows, e hoje os filhos levam os netos. Olha que coisa boa, isso é muito legal”, pontua o cantor.

Este ano, Délcio Luiz lançou o projeto “O Samba Tá Um Fervo”. Com cinco faixas inéditas, o trabalho reforça a autenticidade do artista e traz o balanço inconfundível do pagode, com letras que falam sobre amor, celebração e a alegria da vida. Com participações especiais dos grupos Sorriso Maroto e Di Propósito, o cantor reafirma seu protagonismo no cenário do samba e pagode nacional.

“Antes de lançar esse EP, lancei a Resenha Délcio Luiz Ao Vivo no Beco do Rato, que está disponível e a galera tem curtido muito. Agora veio o EP com essas duas participações especiais. O Sorriso Maroto canta comigo ‘Que Bom Que Eu Te Esperei’, uma música romântica, muito linda, que fala de amor. Já ‘O Samba Tá Um Fervo’, que dá nome ao meu EP, tem a participação do Di Propósito — é uma faixa mais alegre, pra cima, com uma vibe jovem, que fala do cara no pagode, perto da piscina, roda de samba rolando e chopinho gelado. Todo mundo está curtindo, e a galera tem me marcado muito nas redes sociais”, conta o compositor.

No próximo sábado, dia 6, Délcio Luiz se apresenta no Canadá.

“Agora vou viajar, e vai ser um encontro. Vou encontrar os ‘brazucas’ e também os canadenses que gostam de samba. Aliás, o mundo todo gosta de samba — isso é muito bom! É maravilhoso poder representar o Brasil cantando samba e pagode com as minhas músicas, e ainda matar a saudade do povo brasileiro que vive no Canadá”, finaliza.