Délcio Luiz celebra 35 anos de carreira com novos projetos e carinho do público paraense

Com 35 anos de carreira, Délcio Luiz coleciona mais de 500 músicas, mais de 300 hits e uma trajetória sólida na cena musical brasileira. Compositor e cantor, o artista lançou dois projetos recentemente — Resenha Délcio Luiz Ao Vivo no Beco do Rato e O Samba Tá um Fervo — que seguem somando plays nas plataformas de música.

Presença constante nos calendários de shows paraenses, o artista nutre um sentimento especial pelo público do estado.

“Sempre fui muito bem recebido. A primeira vez que estive em Belém foi com o Grupo Raça, depois voltei sozinho. Estive aí recentemente! Meus shows sempre foram em ótimas casas, bem cheias. Belém sempre me abraçou com muito carinho”, diz Délcio Luiz.

Além disso, como bom compositor, ele conhece de perto grupos da cena paraense.

“Conheço o grupo Nosso Tom, que eu gosto muito. Tem outras bandas também. Tem a do Cachorrão (Cabanagem), ele é aquele sambista nato. Belém sempre gostou de samba. Tem um povo muito pagodeiro, que realmente consome e valoriza o pagode”, explica.

Com tantos hits que viraram sucesso e uma carreira estável, Délcio Luiz, além de lançar projetos autorais, ainda sonha em realizar outros projetos musicais.

“Eu tenho um sonho que ainda quero realizar. Além de cantar com ele, quero compor também, e que essa música seja gravada por nós dois. Eu tenho o sonho de gravar com o Djavan. Sou muito fã dele, ele me inspira muito. Djavan começou no samba e tem esse lado pop. Quem não gosta do Djavan? Esse é o meu sonho”, finaliza o cantor.