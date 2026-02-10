Capa Jornal Amazônia
BBB 26: Mãe de santo de Maxiane critica uso da religião pela sister: 'não foi o que ensinei'

Maxiane já recebeu diversas críticas por usar elementos da umbanda de forma agressiva e equivocada, o que é o contrário do que é pregado pelas religiões de matriz africana

Gabrielle Borges
fonte

A mãe de santo Mãe Bianca afirmou ter sido surpreendida com o comportamento de Maxiane (Reprodução/Instagram/@maxiane)

A pernambucana Maxiane, participante do Big Brother Brasil 26, entrou na casa mais vigiada do país sob os holofotes da representatividade das religiões de matriz africana, como Umbanda, Quimbanda e Candomblé. No entanto, a repercussão em torno de Maxiane ganhou novos contornos após declarações consideradas polêmicas dentro da casa.

Em entrevista exclusiva ao jornal Extra, a mãe de santo de Maxiane, a Mãe Bianca de Oxum comentou as chamadas “ameaças espirituais” atribuídas às entidades "Pombogira" e "Exu". As falas teriam sido direcionadas à ex-BBB Ana Paula Renault, durante conversas de Maxiane com outros confinados.

O episódio gerou debate nas redes sociais e reacendeu discussões sobre o uso de elementos religiosos em contextos de conflito, especialmente em programas de entretenimento de grande visibilidade.

Mãe de santo está surpreendida por atitudes

A mãe de santo Mãe Bianca afirmou ter sido surpreendida com o comportamento de Maxiane dentro do Big Brother Brasil 26 e fez questão de esclarecer que as atitudes exibidas no reality não refletem os ensinamentos transmitidos no terreiro. Segundo a líder religiosa, a postura adotada pela influenciadora no jogo foge completamente dos princípios da religião.

“Não foi o que ensinei”, declarou Mãe Bianca ao comentar as cenas que ganharam grande repercussão nas redes sociais. Em uma conversa com a participante Sarah, a sister mencionou o uso de Pombogira contra Ana Paula Renault. Em outro momento, apareceu segurando uma guia e evocando Exu em um tom interpretado como ameaça.

“Não aprovo esse comportamento e não foi isso que ensinei à Maxiane”, reforçou. Para Mãe Bianca, as religiões de matriz africana devem ser praticadas com foco no bem, no equilíbrio e na evolução espiritual, e não como instrumento de intimidação.

Maxiane é considerada iniciante

Maxiane frequenta o terreiro de Mãe Bianca, localizado em Goiana, no interior de Pernambuco, há cerca de dois anos. Segundo a líder religiosa, a participante do BBB 26 chegou à casa espiritual após ser apresentada por uma das filhas de santo do local e, desde então, passou a manter vínculo com o espaço.

Segundo Mãe Bianca, a presença de Maxiane no terreiro ocorre, em média, duas vezes por mês, além de participações em festividades e celebrações específicas. Apesar de declarar publicamente sua fé, a mãe de santo esclarece que a sister ainda está em fase inicial dentro da religião.

Falas reforçam estigmas negativos

A entrada de Maxiane no reality foi recebida de forma positiva por parte do público, especialmente por representantes e simpatizantes das religiões de matriz africana. Para muitos, a participação da sister simbolizava uma oportunidade de ampliar a visibilidade da diversidade religiosa no Brasil e contribuir para o enfrentamento do preconceito histórico contra práticas afro-brasileiras.

No entanto, com o avanço do jogo, as declarações feitas pela participante passaram a gerar questionamentos e críticas nas redes sociais. A repercussão reacendeu o debate sobre educação religiosa e responsabilidade no uso de símbolos da fé. Parte do público teme que episódios do tipo acabem reforçando estigmas e prejudiquem a imagem da Umbanda e do Candomblé, religiões que historicamente enfrentam discriminação no país.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)

