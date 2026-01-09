Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Quem é Maxiane, participante do 'BBB 26'?

Maxiane tem 32 anos e mora em Nazaré da Mata (PE)

Estadão Conteúdo
fonte

Maxine (Divulgação/TV Globo)

O Big Day começou na tarde desta sexta-feira, 9, e segue revelando os participantes das 5 Casas de Vidro espalhadas pelo país. Entre os quatro jogadores que disputarão uma vaga no reality e que estão na Casa de Vidro do Nordeste está Maxiane Rodrigues, influencer digital.

Maxiane tem 32 anos e mora em Nazaré da Mata (PE). Começou a trabalhar como influencer testando produtos, falando de maquiagem, moda, beleza e rotina saudável. "Sou comunicativa e sempre gostei de me maquiar. Assim, fui ganhando público", disse ao gshow.

"A maternidade trouxe pra mim uma força que eu nem sabia que existia. Eu não quero fama, não quero engajamento, quero saber que minha família vai ter uma qualidade de vida", disse ainda na sua primeira chamada na Globo.

Seu filho, Joaquim, de 3 anos, é fruto de um breve namoro, que terminou por causa de uma traição. "Recebi os prints pela internet dias antes do chá revelação. Terminei o relacionamento, comuniquei a todo mundo aqui em casa e anunciei no chá que seria mãe solo", contou.

Antes, como não passou na faculdade de Direito, Maxiane migrou para História, curso que conseguiu fazer com uma bolsa de estudos, enquanto trabalhava para se manter. Depois de concluir uma pós-graduação, ela conquistou uma vaga como professora do Ensino Médio na rede estadual. "Eu adorava dar aula, mas comecei a ganhar, em uma semana com publicidade nas redes sociais, o que eu ganhava no mês", relatou ao gshow.

Maxiane releva ainda ter personalidade forte: "Aqui é assim: bateu, levou", disse, "Mas também sou simpática, leal e verdadeira".

Palavras-chave

TV

BBB 26

Casa de Vidro

Nordeste

Maxiane Rodrigues
Cultura
