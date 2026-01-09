Quem é Brigido, participante do 'BBB 26'?

A lista de candidatos ao grupo Pipoca do Big Brother Brasil 26 começou a ser revelada ao público nesta sexta-feira, 9. Entre os quatro jogadores da Casa de Vidro da região Norte que disputarão vaga no reality show está Brigido, de 34 anos. O manauara é empreendedor e diretor de uma escola particular de Manaus.

Engenheiro de formação, ele assumiu a instituição fundada pela família e chegou a demitir a própria mãe do negócio por não ter "veia empreendedora". Hoje, Brigido também oferece mentoria para outras instituições de ensino.

Segundo o comunicado divulgado pela TV Globo à imprensa, Brigido considera-se um líder nato, diz ser teimoso e que gosta de vencer na base de argumentos - mas não tem medo de arriscar. "A única coisa que eu tenho certeza na minha vida é de que eu vou errar", revela.

VEJA MAIS



"Onde eu passo, eu me destaco. Todo mundo tem uma impressão errada na primeira vez que me vê, como uma pessoa arrogante, egocêntrica, uma pessoa totalmente diferente de quem eu sou. Incentivo as pessoas a se desenvolver, a crescer", pontua o manauara.

Na Casa de Vidro instalada na região Norte, também estão Livia, Marciele e Ricardinho. Ao todo, 20 pessoas participam da etapa inicial, divididas entre as Casas de Vidro que estão espalhadas por cinco regiões do País.

A partir da apresentação dos perfis, o público escolhe quem seguirá para o reality show, sendo um homem e uma mulher de cada casa. O BBB 26 estreia na próxima segunda-feira, 12.