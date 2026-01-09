Capa Jornal Amazônia
Quem é Chaiany Andrade, participante do 'BBB 26'?

A sister viveu toda a sua vida no interior e, ao longo de sua juventude, não teve acesso à internet

Estadão Conteúdo

O Big Day começou na tarde desta sexta-feira, 9, e revelou os competidores da Casa de Vidro do Centro-Oeste. Entre os quatro jogadores que disputarão uma vaga no reality show está Chaiany Andrade, que foi mãe aos 15 anos e atualmente está desempregada.

No intervalo da programação da Globo, Tadeu Schmidt deu mais detalhe sobre a mulher de 25 anos que disputa a vaga feminina da Casa de Vidro do Centro-Oeste com Jordana Morais. Chaiany nasceu em Brasília, mas atualmente mora em São João da Aliança, município de Goiás.

A sister viveu toda a sua vida no interior e, ao longo de sua juventude, não teve acesso à internet. Ela, no entanto, vê isso como algo positivo. Chaiany começou a trabalhar desde muito cedo, mas acabou engravidando aos 15 anos e parou de estudar. Atualmente, a filha Lara tem 10 anos. A participante está desempregada e sonha com o prêmio do BBB para construir uma vida estável.

Ela se considera alguém sem paciência e diz que vai "atormentar os adversários", mas se coloca como alguém extremamente leal aos seus afetos. "Meu futuro já foi perdido e eu tenho agora essa oportunidade. Vou dar a minha vida por ela", afirmou em comunicado divulgado à imprensa.

Determinada e divertida, Chaiany também admite ser explosiva e chorona. "Acho que a pessoa que não quer ser minha amiga é louca, não tem bom gosto, porque eu sou muito de boa. Tenho uma autoestima, né? Porque eu já sofri muito. Hoje aprendi a me amar. Não tem nada nem ninguém que me diga o contrário. Já disseram muito, já chorei muito. Hoje em dia eu me amo, do jeito que eu sou", finalizou.

