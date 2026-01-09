Quem é Ricardo, participante do 'BBB 26'?

A lista de candidatos ao grupo Pipoca do Big Brother Brasil 26 foi revelada ao público nesta sexta-feira, 9. Entre os quatro jogadores da Casa de Vidro da região Centro-Oeste que disputarão vaga no reality show está Ricardo, de 35 anos. Natural de Niquelândia, Goiás, ele é modelo, dançarino e ex-atleta profissional de basquete.

Ricardo se descreve como um cara "tranquilo, de boa, mas que sabe o momento certo de se posicionar". Tendo jogado em vários times pelo Brasil, trocou o basquete pela carreira de modelo por considerar o rendimento financeiro. Hoje, joga em um time amador apenas por hobby.

Ele vive atualmente em Goiânia e já morou por alguns meses na China, onde encontrou oportunidades no mundo da moda. Também viaja pelo Brasil se apresentando como dançarino ao lado de um DJ de eletrofunk em boates de Goiânia e em Minas Gerais.

Ricardo tem dois filhos, Derick, de 11 anos, e Alice, de 9, que moram em Portugal com a mãe e jogam basquete profissionalmente. "É muito difícil, porque quase não temos contato. Quero estar mais próximo deles, só que agora eu sei que eu tenho que viver o meu momento para me tornar uma pessoa melhor e poder ajudar", disse ele em comunicado enviado pela TV Globo à imprensa.

Quer entrar no BBB para ajudar os pais e transformar sua vida. De origem humilde, o goiano tem quatro irmãos e ajuda na renda familiar desde cedo. Quando criança, vendia bala com a mãe na porta da escola. "Ninguém sabe o que eu passei para estar aqui. O sol tem que brilhar para mim também", diz ele.

Na Casa de Vidro instalada na região Centro-Oeste, também estão Chaiany, Jordana e Paulo Augusto. Ao todo, 20 pessoas participam da etapa inicial, divididas entre as Casas de Vidro que estão espalhadas por cinco regiões do País.

A partir da apresentação dos perfis, o público escolhe quem seguirá para o reality show, sendo um homem e uma mulher de cada casa. O BBB 26 estreia na próxima segunda-feira, 12.