Saiba quem são os participantes da Casa de Vidro da Região Sul no BBB 26

O Big Brother Brasil 26 apresentou ao público, nesta sexta-feira (9), os participantes das Casas de Vidro, fase decisiva que antecede o confinamento oficial do reality show. Ao todo, 20 candidatos disputam 10 vagas no grupo Pipoca, sendo dois homens e duas mulheres de cada casa. Por meio de votação popular, o homem e a mulher mais votados de cada região garantem vaga direta no programa.

A Casa de Vidro da Região Sul está localizada no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A estrutura chama atenção pela decoração com paredes azuis e detalhes em laranja, além de elementos que remetem ao programa, como o tradicional boneco do Dummy. O espaço conta com quatro camas e uma sala equipada com televisão, por onde os participantes se comunicam com o apresentador Tadeu Schmidt. Confira quem são os participantes da Casa de Vidro do Sul:

Elisa (Rio Grande do Sul)

Elisa. (Divulgação/Tv Globo)

Natural de Canoas, no Rio Grande do Sul, Elisa tem 28 anos e é modelo e empreendedora. Com formação técnica em Processos Gerenciais, já viveu em Goiânia (GO) e atualmente mora no Rio de Janeiro, onde divide residência com a irmã. Conhecida pelo perfil expansivo, ela afirma não se importar com críticas e diz que não vive para agradar os outros.

Elisa se define como leal, comunicativa e de fácil convivência. Para ela, o BBB representa a chance de alcançar independência financeira e ampliar as oportunidades para sua marca de roupas fitness. Competitiva, garante que entrou no jogo para vencer.

Samira (Rio Grande do Sul)

Samira. (Divulgação/Tv Globo)

Estudante de Direito, Samira tem 25 anos e é natural de Butiá, no Rio Grande do Sul. Criada em Gravataí, atualmente vive em Imbituba, em Santa Catarina. Bolsista durante a vida escolar, relata que sempre precisou provar seu valor. Já estagiou no fórum da vara familiar e sonha em ter o próprio escritório de advocacia.

Atualmente, trabalha como atendente em hostel e bar. Com estilo marcante e personalidade forte, Samira se define como falante, intensa e acolhedora. No BBB 26, acredita que seu jeito autêntico pode conquistar o público. Caso vença, pretende quitar dívidas e ajudar a família.

Matheus (Rio Grande do Sul)

Matheus (Divulgação/Tv Globo)

Aos 25 anos, Matheus nasceu e mora em Porto Alegre. Bancário de profissão, ele não esconde a frustração com a carreira atual. Na juventude, tentou se firmar como jogador de futebol, com passagens por São Paulo, Goiânia e Portugal, mas precisou abandonar o esporte após sofrer lesões.

Para complementar a renda, dá aulas de boxe e atua como motorista de aplicativo. Competitivo, acredita que sua aptidão física pode ajudá-lo nas provas do reality. Para ele, o prêmio do BBB 26 representa uma virada definitiva de vida.

Pedro Henrique (Paraná)

Pedro (Divulgação/Tv Globo)

Natural de Colombo, no Paraná, Pedro Henrique tem 22 anos e mora atualmente em Curitiba. Vendedor ambulante de flores e trufas, ele está à espera da primeira filha, que deve nascer no primeiro semestre deste ano. Pedro afirma que seu maior sonho é construir uma família e oferecer à filha uma realidade diferente da que viveu.

Ambicioso e confiante nas habilidades de persuasão adquiridas com o trabalho em vendas, acredita que pode se destacar no jogo. Competitivo, já realizou até simulações de provas de resistência para se preparar para o BBB. “Eu sou vendedor. Você acha que eu não vou saber me vender no BBB?”, afirmou.

A votação para definir os classificados da Casa de Vidro segue aberta ao público, e os escolhidos avançam para o confinamento oficial do Big Brother Brasil 26.