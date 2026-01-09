Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Saiba quem são os participantes da Casa de Vidro da Região Sul no BBB 26

Quatro candidatos disputam duas vagas no BBB 26 na Casa de Vidro instalada em Porto Alegre

Hannah Franco
fonte

Casa de Vidro do Sul no BBB 26: veja quem disputa vaga no reality (Divulgação/Tv Globo)

O Big Brother Brasil 26 apresentou ao público, nesta sexta-feira (9), os participantes das Casas de Vidro, fase decisiva que antecede o confinamento oficial do reality show. Ao todo, 20 candidatos disputam 10 vagas no grupo Pipoca, sendo dois homens e duas mulheres de cada casa. Por meio de votação popular, o homem e a mulher mais votados de cada região garantem vaga direta no programa.

A Casa de Vidro da Região Sul está localizada no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A estrutura chama atenção pela decoração com paredes azuis e detalhes em laranja, além de elementos que remetem ao programa, como o tradicional boneco do Dummy. O espaço conta com quatro camas e uma sala equipada com televisão, por onde os participantes se comunicam com o apresentador Tadeu Schmidt. Confira quem são os participantes da Casa de Vidro do Sul:

VEJA MAIS

image Conheça Marciele Albuquerque, paraense cunhã-poranga que está na Casa de Vidro no BBB 26
Aos 30 anos, a cunhã-poranga do Boi Caprichoso representa o Norte do país na disputa por uma vaga

image Quais ex-BBBs já posaram nuas? Sisters fizeram história fora da casa; veja as fotos
A lista de ex-BBBs que estamparam as capas de revistas sem roupas é grande. Entre elas estão nomes conhecidos como Grazi Massafera e Sabrina Sato

Elisa (Rio Grande do Sul)

image Elisa. (Divulgação/Tv Globo)

Natural de Canoas, no Rio Grande do Sul, Elisa tem 28 anos e é modelo e empreendedora. Com formação técnica em Processos Gerenciais, já viveu em Goiânia (GO) e atualmente mora no Rio de Janeiro, onde divide residência com a irmã. Conhecida pelo perfil expansivo, ela afirma não se importar com críticas e diz que não vive para agradar os outros.

Elisa se define como leal, comunicativa e de fácil convivência. Para ela, o BBB representa a chance de alcançar independência financeira e ampliar as oportunidades para sua marca de roupas fitness. Competitiva, garante que entrou no jogo para vencer.

Samira (Rio Grande do Sul)

image Samira. (Divulgação/Tv Globo)

Estudante de Direito, Samira tem 25 anos e é natural de Butiá, no Rio Grande do Sul. Criada em Gravataí, atualmente vive em Imbituba, em Santa Catarina. Bolsista durante a vida escolar, relata que sempre precisou provar seu valor. Já estagiou no fórum da vara familiar e sonha em ter o próprio escritório de advocacia.

Atualmente, trabalha como atendente em hostel e bar. Com estilo marcante e personalidade forte, Samira se define como falante, intensa e acolhedora. No BBB 26, acredita que seu jeito autêntico pode conquistar o público. Caso vença, pretende quitar dívidas e ajudar a família.

Matheus (Rio Grande do Sul)

image Matheus (Divulgação/Tv Globo)

Aos 25 anos, Matheus nasceu e mora em Porto Alegre. Bancário de profissão, ele não esconde a frustração com a carreira atual. Na juventude, tentou se firmar como jogador de futebol, com passagens por São Paulo, Goiânia e Portugal, mas precisou abandonar o esporte após sofrer lesões.

Para complementar a renda, dá aulas de boxe e atua como motorista de aplicativo. Competitivo, acredita que sua aptidão física pode ajudá-lo nas provas do reality. Para ele, o prêmio do BBB 26 representa uma virada definitiva de vida.

Pedro Henrique (Paraná)

image Pedro (Divulgação/Tv Globo)

Natural de Colombo, no Paraná, Pedro Henrique tem 22 anos e mora atualmente em Curitiba. Vendedor ambulante de flores e trufas, ele está à espera da primeira filha, que deve nascer no primeiro semestre deste ano. Pedro afirma que seu maior sonho é construir uma família e oferecer à filha uma realidade diferente da que viveu.

Ambicioso e confiante nas habilidades de persuasão adquiridas com o trabalho em vendas, acredita que pode se destacar no jogo. Competitivo, já realizou até simulações de provas de resistência para se preparar para o BBB. “Eu sou vendedor. Você acha que eu não vou saber me vender no BBB?”, afirmou.

A votação para definir os classificados da Casa de Vidro segue aberta ao público, e os escolhidos avançam para o confinamento oficial do Big Brother Brasil 26.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bbb 26

casa de vidro
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ROMANCE

Lorena Maria vive affair com jogador de futebol, ex Clube do Remo

Nathan Santos morou em Belém em 2025, quando atuava pelo time azulino

10.01.26 12h24

LUTO

Morre aos 19 anos, Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal

Lucas Borbas, marido da jovem, anunciou o óbito

10.01.26 11h57

SOLD OUT

Com ingressos esgotados e convidados surpresa, Anitta dá ‘start’ na turnê dos Ensaios da Anitta

Pela primeira vez sediando a abertura da temporada, capital paraense será o palco da tour de pré-Carnaval da cantora

10.01.26 9h00

FIGURINO

Anitta abre pasta com spoilers dos looks do Ensaios em rede social

Cantora mostrou detalhes de peças que serão usadas durante a turnê Cosmos

09.01.26 18h36

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre aos 19 anos, Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal

Lucas Borbas, marido da jovem, anunciou o óbito

10.01.26 11h57

ROMANCE

Lorena Maria vive affair com jogador de futebol, ex Clube do Remo

Nathan Santos morou em Belém em 2025, quando atuava pelo time azulino

10.01.26 12h24

SOLD OUT

Com ingressos esgotados e convidados surpresa, Anitta dá ‘start’ na turnê dos Ensaios da Anitta

Pela primeira vez sediando a abertura da temporada, capital paraense será o palco da tour de pré-Carnaval da cantora

10.01.26 9h00

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda