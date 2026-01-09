Saiba quem são os participantes da Casa de Vidro da Região Sul no BBB 26
Quatro candidatos disputam duas vagas no BBB 26 na Casa de Vidro instalada em Porto Alegre
O Big Brother Brasil 26 apresentou ao público, nesta sexta-feira (9), os participantes das Casas de Vidro, fase decisiva que antecede o confinamento oficial do reality show. Ao todo, 20 candidatos disputam 10 vagas no grupo Pipoca, sendo dois homens e duas mulheres de cada casa. Por meio de votação popular, o homem e a mulher mais votados de cada região garantem vaga direta no programa.
A Casa de Vidro da Região Sul está localizada no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A estrutura chama atenção pela decoração com paredes azuis e detalhes em laranja, além de elementos que remetem ao programa, como o tradicional boneco do Dummy. O espaço conta com quatro camas e uma sala equipada com televisão, por onde os participantes se comunicam com o apresentador Tadeu Schmidt. Confira quem são os participantes da Casa de Vidro do Sul:
Elisa (Rio Grande do Sul)
Natural de Canoas, no Rio Grande do Sul, Elisa tem 28 anos e é modelo e empreendedora. Com formação técnica em Processos Gerenciais, já viveu em Goiânia (GO) e atualmente mora no Rio de Janeiro, onde divide residência com a irmã. Conhecida pelo perfil expansivo, ela afirma não se importar com críticas e diz que não vive para agradar os outros.
Elisa se define como leal, comunicativa e de fácil convivência. Para ela, o BBB representa a chance de alcançar independência financeira e ampliar as oportunidades para sua marca de roupas fitness. Competitiva, garante que entrou no jogo para vencer.
Samira (Rio Grande do Sul)
Estudante de Direito, Samira tem 25 anos e é natural de Butiá, no Rio Grande do Sul. Criada em Gravataí, atualmente vive em Imbituba, em Santa Catarina. Bolsista durante a vida escolar, relata que sempre precisou provar seu valor. Já estagiou no fórum da vara familiar e sonha em ter o próprio escritório de advocacia.
Atualmente, trabalha como atendente em hostel e bar. Com estilo marcante e personalidade forte, Samira se define como falante, intensa e acolhedora. No BBB 26, acredita que seu jeito autêntico pode conquistar o público. Caso vença, pretende quitar dívidas e ajudar a família.
Matheus (Rio Grande do Sul)
Aos 25 anos, Matheus nasceu e mora em Porto Alegre. Bancário de profissão, ele não esconde a frustração com a carreira atual. Na juventude, tentou se firmar como jogador de futebol, com passagens por São Paulo, Goiânia e Portugal, mas precisou abandonar o esporte após sofrer lesões.
Para complementar a renda, dá aulas de boxe e atua como motorista de aplicativo. Competitivo, acredita que sua aptidão física pode ajudá-lo nas provas do reality. Para ele, o prêmio do BBB 26 representa uma virada definitiva de vida.
Pedro Henrique (Paraná)
Natural de Colombo, no Paraná, Pedro Henrique tem 22 anos e mora atualmente em Curitiba. Vendedor ambulante de flores e trufas, ele está à espera da primeira filha, que deve nascer no primeiro semestre deste ano. Pedro afirma que seu maior sonho é construir uma família e oferecer à filha uma realidade diferente da que viveu.
Ambicioso e confiante nas habilidades de persuasão adquiridas com o trabalho em vendas, acredita que pode se destacar no jogo. Competitivo, já realizou até simulações de provas de resistência para se preparar para o BBB. “Eu sou vendedor. Você acha que eu não vou saber me vender no BBB?”, afirmou.
A votação para definir os classificados da Casa de Vidro segue aberta ao público, e os escolhidos avançam para o confinamento oficial do Big Brother Brasil 26.
