Quem é Jordana Morais, participante do 'BBB 26'?

A lista de candidatos ao grupo Pipoca do Big Brother Brasil 26 começou a ser revelada ao público nesta sexta-feira, 9. Entre os quatro jogadores da Casa de Vidro da região Centro-Oeste que disputarão vaga no reality show está Jordana Morais, de 29 anos. Ela é advogada, modelo e trabalha como influenciadora digital - no Instagram, tem mais de 32 mil seguidores.

Nascida em Tocantins, Jordana cresceu em Goiânia e passou a adolescência em Brasília, morando com a avó materna após a separação dos pais. A tocantinense já trabalhou como bartender, foi professora de inglês e diz não gostar do trabalho com advocacia.

Jordana diz que entrar para o BBB é um sonho compartilhado entre ela e a mãe, que é fotógrafa e influenciou a filha a se tornar modelo. Ela já gastou mais de R$ 40 mil em procedimentos estéticos, joga tarô e é torcedora do Flamengo. Por ser vaidosa e também ligada à espiritualidade e ao misticismo, foi apelidada pelos amigos de "hippie chique", diz a influenciadora.

Caso entre para o reality, quer viver a experiência intensamente. "Tudo que eu faço na minha vida, nada é meio-termo. Ou eu me jogo de cabeça, ou nem faço. Ou me interesso muito, ou não interesso nada", declarou Jordana em comunicado enviado pela TV Globo à imprensa.

Jordana considera-se empática, fácil de fazer amizades e carismática, mas teimosa. "Eu prefiro dormir arrependida do que com vontade", pontua ela, que descarta a possibilidade de se relacionar com alguém no reality.

Na Casa de Vidro instalada na região Centro-Oeste, também estão Chaiany, Paulo Augusto e Ricardo. Ao todo, 20 pessoas participam da etapa inicial, divididas entre as Casas de Vidro que estão espalhadas por cinco regiões do País.

A partir da apresentação dos perfis, o público escolhe quem seguirá para o reality show, sendo um homem e uma mulher de cada casa. O BBB 26 estreia na próxima segunda-feira, 12.