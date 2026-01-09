Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Quem é Jordana Morais, participante do 'BBB 26'?

Nascida em Tocantins, Jordana cresceu em Goiânia e passou a adolescência em Brasília

Estadão Conteúdo

A lista de candidatos ao grupo Pipoca do Big Brother Brasil 26 começou a ser revelada ao público nesta sexta-feira, 9. Entre os quatro jogadores da Casa de Vidro da região Centro-Oeste que disputarão vaga no reality show está Jordana Morais, de 29 anos. Ela é advogada, modelo e trabalha como influenciadora digital - no Instagram, tem mais de 32 mil seguidores.

Nascida em Tocantins, Jordana cresceu em Goiânia e passou a adolescência em Brasília, morando com a avó materna após a separação dos pais. A tocantinense já trabalhou como bartender, foi professora de inglês e diz não gostar do trabalho com advocacia.

VEJA MAIS

image Quem é Ricardo, participante do 'BBB 26'?
Ricardo se descreve como um cara "tranquilo, de boa, mas que sabe o momento certo de se posicionar"

image Conheça Marciele Albuquerque, paraense cunhã-poranga que está na Casa de Vidro no BBB 26
Aos 30 anos, a cunhã-poranga do Boi Caprichoso representa o Norte do país na disputa por uma vaga

Jordana diz que entrar para o BBB é um sonho compartilhado entre ela e a mãe, que é fotógrafa e influenciou a filha a se tornar modelo. Ela já gastou mais de R$ 40 mil em procedimentos estéticos, joga tarô e é torcedora do Flamengo. Por ser vaidosa e também ligada à espiritualidade e ao misticismo, foi apelidada pelos amigos de "hippie chique", diz a influenciadora.

Caso entre para o reality, quer viver a experiência intensamente. "Tudo que eu faço na minha vida, nada é meio-termo. Ou eu me jogo de cabeça, ou nem faço. Ou me interesso muito, ou não interesso nada", declarou Jordana em comunicado enviado pela TV Globo à imprensa.

Jordana considera-se empática, fácil de fazer amizades e carismática, mas teimosa. "Eu prefiro dormir arrependida do que com vontade", pontua ela, que descarta a possibilidade de se relacionar com alguém no reality.

Na Casa de Vidro instalada na região Centro-Oeste, também estão Chaiany, Paulo Augusto e Ricardo. Ao todo, 20 pessoas participam da etapa inicial, divididas entre as Casas de Vidro que estão espalhadas por cinco regiões do País.

A partir da apresentação dos perfis, o público escolhe quem seguirá para o reality show, sendo um homem e uma mulher de cada casa. O BBB 26 estreia na próxima segunda-feira, 12.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

BBB 26

Casa de Vidro

Centro-Oeste

Jordana Morais

quem é quem no bbb 26
BBB
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FIGURINO

Anitta abre pasta com spoilers dos looks do Ensaios em rede social

Cantora mostrou detalhes de peças que serão usadas durante a turnê Cosmos

09.01.26 18h36

REALITY

Saiba quem são os paraenses da Casa de Vidro do BBB 26

Marciele Albuquerque e Ricardinho Freestyle disputam vagas nortista

09.01.26 14h55

música

Ferrugem libera spoiler de 'Sentimento', seu novo álbum

Projeto terá 12 faixas inéditas, duas já foram lançadas

09.01.26 14h27

PROGRAMAÇÃO INFANTIL

Exposição em Belém oferece contação de histórias gratuita para crianças nas sextas-feiras de janeiro

Ação integra mostra de Evelyn Cruvinel e convida público mirim a participar da construção da atividade lúdica

09.01.26 13h41

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

REALITY

Saiba quem são os paraenses da Casa de Vidro do BBB 26

Marciele Albuquerque e Ricardinho Freestyle disputam vagas nortista

09.01.26 14h55

ESPIADINHA

Patixa Teló no 'BBB 26': Influenciadora conhece nova casa e movimenta web

Patixa esteve entre os convidados que conheceram a casa do programa antes da estreia, na última quinta-feira (9)

09.01.26 9h25

INFLUENCIADOR

Álvaro desembarca em Belém para os Ensaios da Anitta

Criador de conteúdo atendeu fãs na Estação das Docas nesta sexta-feira (9)

09.01.26 13h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda