O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Quem é Paulo Augusto, participante do 'BBB 26'?

Atualmente, Paulo está terminando a graduação em Medicina Veterinária

Estadão Conteúdo

O Big Day segue revelando, nesta sexta-feira, 9, os concorrentes das 5 Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil. Entre os quatro jogadores que disputarão uma vaga no reality dentro da Casa de Vidro do Centro-Oeste está Paulo Augusto, estudante de veterinária e influenciador digital.

Paulo Augusto tem 21 anos e atualmente mora com o irmão mais velho em Anápolis. Natural de Inhumas, Goiás, ele é apaixonado pelo campo e por animais. Ele diz ter personalidade forte e intensa. "Acho que meu estilo country faz sucesso com as mulheres", disse em sua primeira chamada nos intervalos da Globo.

Atualmente, Paulo está terminando a graduação em Medicina Veterinária. "Com 16, prestei o vestibular e passei. Comecei a faculdade aqui em Anápolis, mas não tinha terminado o Ensino Médio ainda. Fazia o Ensino Médio em Inhumas e vinha para cá de ônibus", lembrou ao gshow.

Além da graduação, ele trabalha como digital influencer. No Instagram - atualmente - conta com mais de 320 mil seguidores. "Meu perfil é mais relacionado ao agro."

Paulo Augusto revelou ainda que mesmo se considerando solteiro, está "enrolado" com uma mulher de 32 anos, há quatro meses.

Ao longo do Big Day, as 5 casas de vidro vão receber 2 homens e 2 mulheres e o público poderá escolher 1 homem e 1 mulher em cada casa. No final do dia serão 10 Pipocas. É a primeira vez na história do programa que todo Grupo Pipoca vai ser escolhido pelo público. As votações já iniciaram.

O BBB 26 estreia na próxima segunda-feira, 12.

