Namjoon, do BTS, está no Pará? Imagem misteriosa gera especulação entre fãs

Cantor publicou imagem com água barrenta e internautas associaram aos rios do Estado

Hannah Franco
fonte

Namjoon publica foto e fãs apontam possível ida ao Pará. (Divulgação/BigHit Music)

Uma foto publicada por Namjoon, o RM do BTS, movimentou as redes sociais e levou fãs paraenses a especularem uma possível passagem do artista pelo Pará. O detalhe que chamou atenção foi a cor da água ao fundo da imagem, considerada semelhante à tonalidade vista em praias de rios como as de Mosqueiro e Outeiro, distritos de Belém.

A teoria ganhou força entre internautas, que compararam o registro com imagens conhecidas dos rios paraenses. Até o momento, o cantor não confirmou o local onde a foto foi feita, e a hipótese de que ele estaria no Estado não passou de especulação nas redes.

Onde Namjoon estava, afinal?

Apesar dos comentários de fãs brasileiros, Namjoon estava, na verdade, em Portugal. O cantor visitou a região do rio Tejo, que enfrenta período de fortes chuvas. Com o transbordamento do rio, a água ganhou coloração semelhante à observada na imagem publicada pelo artista.

Os rumores sobre uma possível passagem pelo Pará perderam força após fãs identificarem que o grupo estava em território português nos últimos dias.

Há rumores de que a passagem pelo país teria relação com gravações, possivelmente de um videoclipe do novo álbum. Outras especulações apontaram para uma participação em “House of the Dragon”, embora não haja confirmação oficial.

Segundo relatos de fãs, os membros foram vistos no Aeroporto de Lisboa no dia 8 de fevereiro e já retornaram a Seul.

BTS prepara comeback após serviço militar

A movimentação internacional acontece em meio à preparação do comeback do BTS, após a pausa para o cumprimento do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. No país, homens entre 18 e 30 anos precisam se alistar, regra que também se aplica a integrantes de grupos de K-pop.

Após cerca de três anos, o grupo se prepara para lançar o novo álbum, intitulado “Arirang”.

