Ingressos do BTS acabam em 40 minutos no México; veja como se preparar no Brasil

O BTS voltou a mostrar sua força global ao esgotar os ingressos dos shows no México em cerca de 40 minutos, acendendo o alerta entre fãs brasileiros que aguardam a abertura das vendas no país. O grupo sul-coreano anunciou três apresentações no Brasil, marcadas para os dias 27, 29 e 30 de outubro de 2026, em São Paulo, com locais, setores e valores ainda a serem confirmados.

A corrida por ingressos em outros países passou a ser acompanhada de perto por fãs no Brasil, que usam os resultados internacionais como termômetro para o que pode acontecer por aqui. No México, a alta demanda reforçou a expectativa de uma disputa intensa quando as vendas forem abertas no mercado brasileiro.

Ingressos no México esgotaram em menos de uma hora

Segundo o site All K-pop, a Ticketmaster informou que cerca de 1,1 milhão de usuários acessaram simultaneamente a sala de espera para a compra de ingressos dos três shows na Cidade do México. Todo o volume foi vendido em aproximadamente 37 minutos.

A pré-venda exclusiva para membros do fã-clube também teve duração curta, ficando disponível por menos de uma hora. Antes da abertura das vendas, fãs mexicanos realizaram marchas pacíficas pedindo mais transparência nos preços e melhores condições de compra, citando problemas recorrentes com a atuação de cambistas.

A expectativa em torno do retorno do BTS aos palcos é alta. Analistas do setor apontam que o comeback do grupo pode movimentar bilhões de reais, impulsionado por viagens internacionais de fãs, venda de produtos oficiais e forte impacto nas plataformas de streaming.

No Brasil, a confirmação das datas em São Paulo já mobiliza fãs de diferentes regiões do país, que se organizam para a compra assim que a plataforma de vendas for divulgada.

Como se preparar para a venda de ingressos

Diante da experiência internacional, especialistas e fãs mais experientes recomendam planejamento prévio para aumentar as chances de garantir um ingresso.

O que fazer antes da compra?

Criar conta na plataforma de venda assim que ela for confirmada e preencher todos os dados cadastrais com antecedência.

Deixar anotadas as informações do cartão de crédito, como número, validade e código de segurança, caso não seja possível salvá-las no site.

Separar documentos exigidos para meia-entrada, como carteirinha de estudante ou comprovantes legais.

Definir previamente o tipo de ingresso desejado e estabelecer prioridades caso o setor escolhido esgote.

O que fazer durante a compra?

Evitar atualizar a página manualmente enquanto estiver na fila virtual, para não perder a posição.

Manter a calma ao acessar a área de compra e seguir todas as etapas com atenção.

Selecionar a forma de pagamento e o número de parcelas antes de finalizar.

Após a conclusão, conferir o e-mail de confirmação com os dados do pedido.

Com base no que ocorreu no México, a expectativa é de alta concorrência quando a venda de ingressos para os shows do BTS no Brasil for iniciada. O planejamento antecipado pode ser decisivo para quem sonha em ver o grupo ao vivo em São Paulo.