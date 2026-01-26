Fãs de Harry Styles denunciam cambistas com grandes quantidades de ingressos em pré-venda

Fãs do cantor britânico Harry Styles vieram a público denunciar supostas irregularidades na venda de ingressos para a turnê “Together, Together” no Brasil. Vídeos e relatos publicados nas redes sociais apontam a atuação de cambistas com grandes quantidades de ingressos logo nos primeiros minutos da venda presencial, realizada nesta segunda-feira (26), em São Paulo.

De acordo com os fãs, a comercialização presencial começou por volta das 12h na bilheteria do Shopping SP Market, na zona sul da capital paulista. Pouco depois da abertura, começaram a circular imagens de pessoas segurando o que foi descrito como um “bolo” de ingressos, enquanto compradores regulares afirmavam não conseguir adquirir entradas, mesmo estando entre os primeiros da fila.

Relatos apontam esgotamento imediato

Uma das denúncias partiu da administradora do fã-clube Harry Styles Brasil, que afirmou ter sido a primeira da fila presencial e, ainda assim, não conseguiu comprar ingresso para o setor PIT, sob a justificativa de que o lote já estaria esgotado.

“Me explica como que eu, sendo a primeira pessoa da fila presencial, não consegui comprar meu PIT porque estava ‘esgotado’?”, questionou a fã nas redes sociais. Ela também relatou que tentou discutir a situação com funcionários, mas teria sido retirada do local à força.

Cerca de uma hora após o início da venda, um vídeo divulgado pelo perfil de fãs mostrou um homem supostamente portando mais de dez ingressos físicos para o show, o que reforçou as suspeitas de favorecimento a cambistas.

Após os relatos, fãs do artista se mobilizaram nas redes sociais para denunciar o caso. Hashtags como #NãoAoCambista e #FãsMerecemRespeito ficaram entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter), cobrando esclarecimentos sobre o processo de venda.

Os shows de Harry Styles estão marcados para os dias 17 e 18 de julho de 2026, no Estádio MorumBIS, em São Paulo, com abertura da banda Fcukers. A pré-venda desta segunda-feira era exclusiva para clientes do banco Santander com cartões das categorias Infinite, American Express Premium e Black.

Parlamentares acionam autoridades

Diante da repercussão, a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) informou que acionou o Senacon e o Procon, solicitando a apuração sobre o que classificou como “esgotamento irregular” e indícios de atuação de cambistas na venda dos ingressos.

Já o deputado estadual Guilherme Cortez (PSOL-SP) afirmou que também acionou o Procon, o Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Segundo ele, há indícios de um esquema recorrente no setor.

“Desde 2023 estou denunciando a máfia dos ingressos que existe no Brasil. Há uma indústria lucrando às custas da extorsão dos sonhos de fãs, que envolve cambistas, produtoras e ticketeiras”, afirmou o parlamentar, que disse ter recebido diversas provas da atuação de cambistas durante a pré-venda do show.

A venda dos ingressos para os shows de Harry Styles no Brasil é feita pela Ticketmaster, empresa responsável tanto pela comercialização online, iniciada às 11h, quanto pela venda presencial. Até o momento, a empresa não se pronunciou oficialmente sobre as denúncias.