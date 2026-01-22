Capa Jornal Amazônia
Harry Styles anuncia shows em SP; saiba onde, quando e como comprar

A turnê contará com participações especiais de Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé e Skye Newman, em datas selecionadas

Estadão Conteúdo
fonte

Harry Styles (Instagram @harrystyles)

Harry Styles acaba de anunciar dois shows em São Paulo. Apesar de outras datas confirmadas, a capital paulista é a única cidade brasileira a receber o giro.

A confirmação da turnê chega após o anúncio do álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally., previsto para 6 de março. Together Together passa pelo País em julho de 2026. A primeira data do giro é dia 17, enquanto o outro show, ocorre no dia 18, ambas as apresentações serão no Morumbis. Além do Brasil, o cantor ainda se apresenta em sete cidades, como Londres, Nova York e Sydney.

Promovida pela Live Nation, a turnê contará com participações especiais de Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé e Skye Newman, em datas selecionadas.

Quando e onde comprar os ingressos

Os ingressos para o show de Harry Styles em São Paulo estarão disponíveis a partir de 26 de janeiro. Os clientes Santander Select e Private Banking, que tenham os cartões: Santander Unique Infinite; Santander Unlimited Infinite; Decolar Santander Infinite; GOL Smiles Santander Infinite; American Express® Gold Card Santander; American Express® Platinum Card Santander; American Express® Centurion Card Santander; Santander Unique Black; Santander Unlimited Black; Santander / AAdvantage® Black possuem acesso antecipado na pré-venda.

Um dia depois, 27, os clientes do banco que portem outros cartões, excepcionalmente os de viagens e PJs, terão acesso à pré-venda.

No dia 28 janeiro tem início a venda para o público geral.

Em todos os dias, os ingressos estarão disponíveis a partir das 11h no site da Ticketmaster. Às 12h inicia a venda na bilheteria física.

Preços dos ingressos

  • Arquibancada: R$ 265 meia-entrada e R$ 530 inteira
  • Pista: R$ 350 meia-entrada e R$ 700 inteira
  • Cadeira superior: R$ 400 meia-entrada e R$ 800 inteira
  • Cadeira inferior: R$ 440 meia-entrada e R$ 880 inteira
  • Circle: R$ 705 meia-entrada e R$ 1,4 mil inteira
  • Disco: R$ 705 meia-entrada e R$ 1,4 mil inteira
  • Kiss: R$ 705 meia-entrada e R$ 1,4 mil inteira
  • Square: R$ 705 meia-entrada e R$ 1,4 mil inteira
  • Bilheteria oficial - sem cobrança de taxa de conveniência (Informações sobre bilheteria serão divulgadas em breve)
  • Venda pela internet - sujeito a cobrança de taxa de conveniência

Serviço

  • Datas: 17 e 18 de julho de 2026 Local: MorumBIS
  • Abertura dos portões: 16h
  • Horário do show: 21h
  • Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo - SP
  • Ingressos: a partir de R$ 265 (ver tabela completa acima)
  • Classificação: 16 anos. Menores de 5 a 15 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais*
  • *Sujeito a alteração por Decisão Judicial.
Cultura
.
