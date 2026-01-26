Harry Styles: Venda de ingressos para shows do cantor começa hoje; saiba como comprar

A venda de ingressos para os shows de Harry Styles no Brasil começa nesta segunda-feira, 26, com uma pré-venda restrita a um grupo específico de fãs. O cantor britânico anunciou duas apresentações no Estádio MorumBIS, em São Paulo, marcadas para os dias 17 e 18 de julho de 2026.

A etapa inicial antecede a venda geral e deve concentrar alta demanda. As compras poderão ser feitas pela internet, no site da Ticketmaster e na bilheteria física a partir das 12h, no Shopping SP Market, na zona sul da capital paulista.

Quem pode comprar na pré-venda

A pré-venda desta segunda-feira é exclusiva para clientes do banco Santander que possuam cartões das categorias Infinite, American Express Premium e Black.

O público elegível terá prioridade tanto nas compras online quanto presenciais. Também é permitido o uso do cartão online, gerado pelo aplicativo do banco.

Na terça-feira, 27, a pré-venda será ampliada para todos os clientes Santander com cartão de crédito. Já a venda geral acontece na quarta-feira, 28, a partir das 11h, aberta ao público em geral e sem exigência de vínculo bancário.

Datas, horários e turnê

Harry Styles sobe ao palco do MorumBIS como parte da turnê mundial Together, Together, que promove o álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally, com lançamento previsto para 6 de março de 2026.

Os portões do estádio abrem às 16h, e o início do show está programado para 20h45. A abertura ficará a cargo da banda norte-americana Fcukers.

A turnê inclui cidades como Amsterdã, Londres, Cidade do México, Nova York, Melbourne e Sydney. As apresentações no Brasil marcam o retorno do artista ao País após mais de dois anos, desde a passagem da turnê Love on Tour, em dezembro de 2022.

Preços e regras de compra

Os ingressos estão divididos em oito setores, com valores que variam de R$ 265 (meia-entrada) a R$ 1, 4 mil (inteira), conforme a localização no estádio. Também há pacotes Vip, com preços superiores. O limite é de seis ingressos por CPF, com no máximo duas meias-entradas por compra.

Confira os valores:

Arquibancada: R$ 530 (inteira) | R$ 265 (meia) Pista: R$ 700 (inteira) | R$ 350 (meia) Cadeira Superior: R$ 800 (inteira) | R$ 400 (meia) Cadeira Inferior: R$ 800 (inteira) | R$ 400 (meia) Pit Circle: R$ 1,4 mil (inteira) | R$ 705 (meia) Pit Disco: R$ 1,4 mil (inteira) | R$ 705 (meia) Pit Kiss: R$ 1,4 mil (inteira) | R$ 705 (meia) Pit Square: R$ 1,4 mil (inteira) | R$ 705 (meia)