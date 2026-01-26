Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Harry Styles: Venda de ingressos para shows do cantor começa hoje; saiba como comprar

Estadão Conteúdo

A venda de ingressos para os shows de Harry Styles no Brasil começa nesta segunda-feira, 26, com uma pré-venda restrita a um grupo específico de fãs. O cantor britânico anunciou duas apresentações no Estádio MorumBIS, em São Paulo, marcadas para os dias 17 e 18 de julho de 2026.

A etapa inicial antecede a venda geral e deve concentrar alta demanda. As compras poderão ser feitas pela internet, no site da Ticketmaster e na bilheteria física a partir das 12h, no Shopping SP Market, na zona sul da capital paulista.

Quem pode comprar na pré-venda

A pré-venda desta segunda-feira é exclusiva para clientes do banco Santander que possuam cartões das categorias Infinite, American Express Premium e Black.

O público elegível terá prioridade tanto nas compras online quanto presenciais. Também é permitido o uso do cartão online, gerado pelo aplicativo do banco.

Na terça-feira, 27, a pré-venda será ampliada para todos os clientes Santander com cartão de crédito. Já a venda geral acontece na quarta-feira, 28, a partir das 11h, aberta ao público em geral e sem exigência de vínculo bancário.

Datas, horários e turnê

Harry Styles sobe ao palco do MorumBIS como parte da turnê mundial Together, Together, que promove o álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally, com lançamento previsto para 6 de março de 2026.

Os portões do estádio abrem às 16h, e o início do show está programado para 20h45. A abertura ficará a cargo da banda norte-americana Fcukers.

A turnê inclui cidades como Amsterdã, Londres, Cidade do México, Nova York, Melbourne e Sydney. As apresentações no Brasil marcam o retorno do artista ao País após mais de dois anos, desde a passagem da turnê Love on Tour, em dezembro de 2022.

Preços e regras de compra

Os ingressos estão divididos em oito setores, com valores que variam de R$ 265 (meia-entrada) a R$ 1, 4 mil (inteira), conforme a localização no estádio. Também há pacotes Vip, com preços superiores. O limite é de seis ingressos por CPF, com no máximo duas meias-entradas por compra.

Confira os valores:

Arquibancada: R$ 530 (inteira) | R$ 265 (meia) Pista: R$ 700 (inteira) | R$ 350 (meia) Cadeira Superior: R$ 800 (inteira) | R$ 400 (meia) Cadeira Inferior: R$ 800 (inteira) | R$ 400 (meia) Pit Circle: R$ 1,4 mil (inteira) | R$ 705 (meia) Pit Disco: R$ 1,4 mil (inteira) | R$ 705 (meia) Pit Kiss: R$ 1,4 mil (inteira) | R$ 705 (meia) Pit Square: R$ 1,4 mil (inteira) | R$ 705 (meia)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

música

Harry Styles

shows

venda de ingresso
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PÚBLICO

Ingressos para os desfiles das escolas de samba de Belém em 2026 começam a ser vendidos

As opções variam desde arquibancadas com preços populares no primeiro lote até setores reservados para grupos, como mesas, frisas e camarotes

26.01.26 12h26

CARINHO

Zeca Camargo agradece acolhimento após furto de celular: 'Nada abala minha paixão por Belém'

O apresentador compartilhou momento delicado ao lado de Astrid Fontenelle

26.01.26 10h03

BLOQUINHO DO TCHAN

Fenômeno dos anos 90, É o Tchan traz novos sucessos e clássicos para o pré-carnaval belenense

Bloquinho do Tchan com Beto Jamaica e Compadre Washington desembarca no NaBêra para um arrastão de nostalgia e coreografias clássicas

25.01.26 8h00

MÚSICA

Judah Ferreira lança videoclipe em projeto inédito paraense

O cantor foi o primeiro artista selecionado no projeto DNA Cultural com a canção "Pará Abençoado”

24.01.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB 26

BBB 26: Brigido, Leandro e Matheus estão no Paredão; veja como foi a formação

Eliminado será conhecido na próxima terça-feira (27)

26.01.26 8h02

CARINHO

Zeca Camargo agradece acolhimento após furto de celular: 'Nada abala minha paixão por Belém'

O apresentador compartilhou momento delicado ao lado de Astrid Fontenelle

26.01.26 10h03

BBB 26

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da noite desse domingo (25)

O segundo paredão do reality está formado e uma sister se tornou alvo de muitos participantes

26.01.26 8h47

FAMOSOS

Priscilla Monroy, esposa de Alberto Cowboy, diverte internautas com publicações no X; conheça

Terapeuta em Análise do Comportamento, a companheira do participante do Big Brother Brasil 26 tem chamado a atenção com posts engraçados nas redes sociais

26.01.26 11h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda