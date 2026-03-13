Tradição irlandesa ganha celebração em Belém com Saint Patrick’s Day da AP

O clube social Assembléia Paraense realiza neste sábado, 14, a nona edição do Saint Patrick’s Day. A celebração de origem irlandesa, que se popularizou globalmente, ocorrerá no Restaurante Central da Sede Campestre (avenida Almirante Barroso, 4614), a partir das 20h, com música, gastronomia e símbolos típicos da Irlanda, além de apresentações de bandas e discotecagem.

Entre as atrações musicais da noite está a Jack Brendal Irish Band, conhecida por interpretar um repertório de música irlandesa e folk. O grupo surgiu em 2015 especificamente para celebrar o Saint Patrick’s Day daquele ano e passou a se apresentar em pubs de Belém, difundindo a sonoridade celta nas noites da capital paraense.

Atrações musicais da festa irlandesa

A formação inicial da Jack Brendal Irish Band reuniu Jack Brendal, no violino, e Lucas Imbiriba, na guitarra e vocal, parceria que ajudou a definir a identidade musical do grupo. Atualmente, sob o comando de Brendal, a banda mantém uma formação variável.

Para a apresentação deste sábado, a banda contará com Rodrigo Gomes (vocal e guitarra), Marciel Avelar (baixo) e Pedro Villanueva (bateria). No palco da Assembléia Paraense, a Jack Brendal Irish Band apresentará um repertório que mistura música celta e rock.

A setlist incluirá arranjos autorais e versões de clássicos de grupos como U2, Scorpions e Creedence Clearwater Revival, entre outros. Outra atração da programação será o show do músico Roosevelt Bala e banda.

Segundo o artista, o público poderá conferir um setlist especial com sucessos das décadas de 1960 a 2000, considerados períodos marcantes da música pop e do rock mundial. “Vamos cantar de Elvis Presley a Pink Floyd, de The Beatles a Queen, de The Rolling Stones e Creedence Clearwater Revival aos irlandeses do U2. Trilha sonora para uma noite inesquecível”, destaca Roosevelt Bala.

A programação também contará com a discotecagem do DJ Albery, que complementará a atmosfera festiva da nona edição do evento.

Origem e tradição do Saint Patrick’s Day

O Saint Patrick’s Day é comemorado anualmente em 17 de março, data que marca a morte de São Patrício, padroeiro da Irlanda. A tradição inclui o uso da cor verde, associada ao país europeu conhecido como “Ilha Esmeralda”.

Originalmente religiosa, a celebração começou como um dia dedicado a orações e banquetes em homenagem ao santo, falecido em 461 d.C. Com o passar do tempo, e especialmente a partir da diáspora irlandesa, a data se transformou em um festival cultural de alcance global.

O festival reúne música, gastronomia e símbolos tradicionais, como o trevo de três folhas, a cruz celta e os leprechauns, personagens do folclore irlandês. No Brasil, o Saint Patrick’s Day é celebrado em diversas capitais, e em Belém, uma das programações mais tradicionais é a realizada anualmente pela Assembléia Paraense.