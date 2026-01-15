Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

BTS: Fãs fazem abaixo-assinado para que produção inclua cadeiras na pista em show

Organizadores do movimento afirmam que o objetivo é garantir condições adequadas de segurança

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

O BTS é um dos maiores grupos de K-POP na atualidade (Big Hit Music/Divulgação)

Após o anúncio de três shows do BTS no Brasil, fãs do grupo iniciaram um abaixo-assinado solicitando à Live Nation a instalação de cadeiras nas áreas de pista. A petição, que já ultrapassa 15 mil assinaturas, foi criada após a confirmação das apresentações marcadas para os dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026, em São Paulo

Embora o local dos shows ainda não tenha sido divulgado, os organizadores do movimento afirmam que o objetivo é garantir condições adequadas de segurança e conforto para o público

O Estadão procurou a Live Nation para comentar a demanda dos fãs e aguarda um posicionamento da produtora do evento

Objetivo da petição dos fãs

"Nosso objetivo não é transformar a pista em um setor para assistir ao show sentado, mas sim garantir o mínimo de segurança, conforto e organização para os milhares de fãs que irão prestigiar os shows", diz o texto da petição

Preocupação com segurança e visibilidade

Entre os principais pontos levantados, os fãs destacam o risco de superlotação em áreas de pista sem demarcação. Segundo o abaixo-assinado, a ausência de cadeiras pode favorecer a venda de ingressos acima da capacidade ideal do espaço, o que compromete a segurança do público

O documento também chama atenção para a dificuldade de acesso a equipes de apoio em situações de emergência. "Sem qualquer tipo de demarcação, fãs que não conseguem chegar perto da grade acabam praticamente invisíveis para equipes de segurança ou de apoio médico", afirma a petição

Conforto e organização do público

Outro argumento apresentado é o impacto do desconforto físico na experiência dos fãs, especialmente em longos períodos de espera. O texto menciona casos de pessoas que permanecem horas sem espaço para se locomover, o que pode gerar mal-estar e agravar efeitos do calor

"Ter cadeiras nos setores de pista garante um mínimo de espaço individual e facilita uma evacuação segura caso ocorra alguma emergência", defendem os organizadores

Os fãs também apontam que pistas mais organizadas podem facilitar a realização de projetos coletivos tradicionais do fandom brasileiro durante os shows, melhorando a comunicação e a experiência do público

Turnê mundial e retorno do BTS ao Brasil

O BTS retorna ao Brasil em 2026 após um hiato de quase sete anos desde sua última passagem pelo país, em 2019, quando realizou dois shows no Allianz Parque com a turnê Love Yourself: Speak Yourself

A nova série de apresentações faz parte de uma turnê mundial anunciada nessa terça-feira, 13, com início em 9 de abril, na Coreia do Sul, e datas previstas até março de 2027

Além de São Paulo, o grupo passará por cidades como Bogotá, Lima, Santiago e Buenos Aires. As informações sobre a venda de ingressos para os shows no Brasil ainda não foram divulgadas

Cultura
