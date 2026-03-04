BBB 26 terá liderança compartilhada na 8ª semana; entenda

O BBB 26 terá uma liderança compartilhada na oitava semana do reality. A dinâmica inédita promete movimentar o jogo, conforme anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo de terça-feira 3.

A informação completa sobre como funcionaria a liderança em dobro dependia de uma escolha estratégica dentro da dinâmica do Ganha-Ganha. Tadeu Schmidt explicou que a "Liderança em dobro!" exigiria que os participantes "Escolha bem a sua dupla antes de fazer a Prova".

Ana Paula Renault, Babu Santana e Samira foram sorteados para disputar a chance de optar entre dinheiro ou uma vantagem estratégica. Ana Paula e Samira garantiram R$ 10 mil cada, enquanto Babu conquistou o poder de veto e eliminou Samira da escolha final.

Samira escolhe R$ 20 mil e impede acesso à informação

Com a decisão em suas mãos, Samira precisou escolher entre R$ 10 mil mais a informação privilegiada, ou R$ 20 mil sem o segredo. A participante gaúcha optou pela quantia maior, de R$ 20 mil, deixando a informação da liderança em dobro restrita ao público.

Até o momento, apenas quem acompanha o programa sabe que a 8ª Prova do Líder resultará em uma liderança dupla. Caso algum participante tivesse escolhido a informação, receberia o aviso de que deveria escolher cuidadosamente uma dupla antes da disputa.

Como a liderança compartilhada funcionará no BBB 26?

A dinâmica da liderança compartilhada já foi vista em temporadas anteriores do Big Brother Brasil e agora estreia no BBB 26. Essa mudança pode impactar diretamente a formação do próximo Paredão, já que exige alinhamento e confiança entre os vencedores.

Resta saber como os participantes irão se organizar para a disputa. A liderança exigirá mais do que desempenho individual; será preciso escolher bem com quem dividir o poder e as estratégias do jogo.