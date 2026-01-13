Capa Jornal Amazônia
Viúvo de Isabel Veloso emociona web ao mostrar objeto com as cinzas da influenciadora; confira

De acordo com Lucas, a ideia é levar o objeto em um dos destinos que Isabel sonhava conhecer, acompanhado do filho do casal, Arthur, de um ano

Gabrielle Borges
fonte

Isabel Veloso deixou o marido, Lucas Borbas, e o filho, Arthur, de um ano. (Reprodução / Instagram)

Lucas Borba, viúvo da influenciadora Isabel Veloso, usou as redes sociais nesta segunda-feira (12) para compartilhar um registro simbólico da morte da esposa e comoveu internautas com o que mostrou.

Borba postou a imagem de um pequeno objeto com formato de coração que abriga as cinzas da influenciadora que veio a óbito no último final de semana, aos 19 anos. A causa da morte foi em decorrência de complicações relacionadas a um transplante de medula óssea.

“Esse coração, com as cinzas da Bel dentro, eu quero carregar comigo. Não como algo pesado, mas como companhia. Como um lembrete de tudo o que fomos e do amor que nunca deixou de existir”, escreveu.

De acordo com Lucas, a ideia é levar o coração com as cinzas até um dos destinos que Isabel sonhava conhecer, acompanhado do filho do casal, Arthur, de um ano.

A publicação aconteceu um dia após Lucas ter divulgado uma carta aberta dedicada ao filho Arthur, na qual falou sobre o desafio de seguir em frente depois da morte de Isabel.

Isabel Veloso ficou conhecida por compartilhar nas redes sociais a rotina que possuia com o tratamento de câncer. Ela deixou o marido e um filho de 1 ano.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

