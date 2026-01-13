Viúvo de Isabel Veloso emociona web ao mostrar objeto com as cinzas da influenciadora; confira
De acordo com Lucas, a ideia é levar o objeto em um dos destinos que Isabel sonhava conhecer, acompanhado do filho do casal, Arthur, de um ano
Lucas Borba, viúvo da influenciadora Isabel Veloso, usou as redes sociais nesta segunda-feira (12) para compartilhar um registro simbólico da morte da esposa e comoveu internautas com o que mostrou.
Borba postou a imagem de um pequeno objeto com formato de coração que abriga as cinzas da influenciadora que veio a óbito no último final de semana, aos 19 anos. A causa da morte foi em decorrência de complicações relacionadas a um transplante de medula óssea.
“Esse coração, com as cinzas da Bel dentro, eu quero carregar comigo. Não como algo pesado, mas como companhia. Como um lembrete de tudo o que fomos e do amor que nunca deixou de existir”, escreveu.
De acordo com Lucas, a ideia é levar o coração com as cinzas até um dos destinos que Isabel sonhava conhecer, acompanhado do filho do casal, Arthur, de um ano.
A publicação aconteceu um dia após Lucas ter divulgado uma carta aberta dedicada ao filho Arthur, na qual falou sobre o desafio de seguir em frente depois da morte de Isabel.
Isabel Veloso ficou conhecida por compartilhar nas redes sociais a rotina que possuia com o tratamento de câncer. Ela deixou o marido e um filho de 1 ano.
Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.
