Mãe de Isabella Nardoni utiliza IA para reviver momentos da filha e comove a web

Uma publicação nas redes sociais de Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, causou comoção nas redes sociais. Um vídeo, feito com uso de Inteligência Artificial, mostrou várias fotos da menina, revivendo momentos felizes junto à família.

Nas imagens, é possível ver a menina piscando e sorrindo, o que trouxe uma sensação de vida aos registros. Em outra ocasião, Ana Carolina Oliveira já tinha utilizado uma IA para recriar uma imagem de como Isabella Nardoni seria atualmente, caso a menina estivesse viva.

“Algumas memórias são eternas, vivem em nossos corações e nos dão forças para seguir em frente. Relembrar momentos com a minha filha é uma forma de me lembrar do propósito e da missão que ela deixou!”, escreveu Ana Carolina na legenda da publicação.

Ana Carolina Oliveira se tornou a vereadora mais bem votada na cidade de São Paulo, com 125.980 votos e ficando em segundo lugar do total de votos à Câmara Municipal da cidade, atrás somente de Lucas Pavanato (PL).

Isabella Nardoni foi assassinada em março de 2008. A madrasta Anna Carolina Jatobá e o pai da criança, Alexandre Nardoni, foram condenados à prisão pelo crime.