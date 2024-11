Mãe de Isabella Nardoni faz revelação inédita sobre telefonema recebido no dia de enterro da filha

Mais de 15 anos após a morte da filha, Ana Carolina Oliveira expôs algo nunca contado que aconteceu durante o enterro da pequena. Isabella Nardoni foi encontrada morta aos 5 anos de idade, em 2008, e a investigação apontou que ela foi jogada do sexto andar, do aparamento do pai, Alexandre Nardoni. Ele e sua esposa, Anna Carolina Jatobá, foram considerados culpados do assassinato.

Segundo a mãe da menina, em entrevista, ela não desconfiava que o casal era suspeito da morte de sua filha. Ana Carolina Oliveira disse que não esperava que Alexandre e Jatobá tivessem algo a ver com o ocorrido. Ela contou que, na época, foram os jornais que a avisaram das suspeitas da polícia.

“Qual foi a parte que eu estranhei e foi o último contato mesmo (com o casal). Quando tudo aconteceu, eu lembro que estava saindo para ir para o velório, eu lembro que meu telefone tocou”, disse. Segundo a mãe, um jornal a procurou para falar sobre o casal.

Até sair a notícia da prisão de Alexandre e Jatobá, Ana Carolina não sabia o que estava acontecendo. Ela revelou que, na época, não estava entendendo o desenrolar da história e nem tinha noção de que o casal poderia ser suspeito do assassinato da própria filha.

“Aí depois daquela primeira prisão que foi vindo notícia atrás de notícia. Aí eu passei a querer descobrir quem matou minha filha. E eles (Alexandre e Jatobá) estavam do lado de que não existia mais a minha filha”.

O que ela faz hoje?

Após perda da filha, Ana Carolina Oliveira se sobressaiu como uma grande defensora das crianças que são vítimas de violência. Ao longo dos anos, ela deu declarações sobre a tragédia e também expõe sua luta.

Na última eleição, Ana Carolina foi a segunda vereadora mais votada da capital paulista. Eleita com a bandeira de luta em favor do acolhimento de crianças vítimas de violência, os paulistas deram um voto de confiança. Pelo partido Podemos, ela teve 129.521 eleitores na cidade e promete lutar por justiça por essas crianças.