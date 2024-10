Luana Piovani critica mãe de Isabella Nardoni por apoiar Ricardo Nunes

Após publicar um vídeo apoiando a reeleição de Ricardo Nunes (MDB), no sábado (19), a vereadora eleita Ana Carolina Oliveira (Podemos-SP), mãe de Isabella Nardoni, recebeu uma alfinetada da atriz Luana Piovani. Carolina defendeu o candidato à reeleição na prefeitura de São Paulo e criticou o candidato da oposição, Guilherme Boulos, do PSol. No domingo (20), Luana comentou na publicação em tom de crítica.

A vereadora eleita escreveu na publicação no Instagram: “Não posso apoiar quem teve a oportunidade de lutar contra a redução de pena e saídas temporárias de pessoas como o assassino da minha filha e não fez”.

Luana Piovani comentou no vídeo dizendo estar “boba” ao ver Ana apoiar “um bolsonarista”, já que é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Entretanto, o comentário de Piovani foi excluído da postagem de Ana Carolina nesta segunda-feira (21).

Ana Carolina ficou conhecida em 2008 após sua filha, Isabella Nardoni, foi assassinada aos 5 anos. A menina foi atirada pela janela do sexto andar do apartamento em que vivia com o pai Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, sua madrasta. Alexandre e Ana foram condenados a 30 e 26 anos de prisão respectivamente em 2010 e, atualmente, cumprem pena em regime semiaberto.